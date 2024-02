Mihai Mărgineanu are numai cuvinte de laudă la adresa soției sale, Andreea. Cei doi au un mariaj de 15 ani și o familie foarte frumoasă.

În cadrul podcastului lui Damian Drăghici, acesta a precizat că este un tată bun și că se înțelege bine cu toată familia. El spune că există uneori probleme de cuplu, subliniind că ele nu se pot ocoli. Totuși, spune că ele dispar la un moment dat.

El a mai spus că nu și-a înșelat până acum soția, deși a trecut mai mult de un deceniu de când sunt împreună. Actorul a precizat, însă, că nu știe ce se va întâmpla peste ani, dar speră că nu o va face.

”Ce mă bucur eu foarte tare este că, am mai spus-o și o s-o mai spun, deocamdată nu mă interesează altă femeie, ceea ce mi se pare senzațional. Nu pot să bag mâna în foc că se va întâmpla, că poți s-o iei razna, pe la 60 de ani, pe la 70 de ani, pe la 80 de ani – eu sper să ajung și la 90 – aia e, o să fiu mai antipatic. Dar, momentan, e în regulă. Dacă prezentul este în regulă, sperăm ca și viitorul să fie la fel”, a continuat el.