A zecea rundă de investigații a început în această seară, de la ora 21:30, la Masked Singer România. Au rămas în competiție cei mai buni dintre cei buni, iar detectivii Mihaela Rădulescu, Alex Bogdan, INNA și Horia Brenciu vor pune cap la cap indicii pentru a descoperi ce vedete se ascund în măști.

Despre Muma Pădurii, detectivii au spus că ar putea fi prezentatoarea TV, actriță, o expertă în bucătărie sau un comediant cunoscut. Suntem la a zecea ediție și cei patru investigatori nu s-au pus de acord dacă e femeie sau bărbat, iar misterul celei enigmatice măști de la Masked Singer România se adâncește și mai tare. În această seară, Muma Pădurii își va arăta o altă latură a personalității ei: sensibilitatea.

„De azi nu mai ești bărbat”

”În ediția trecută, am trecut prin toate stările posibile. M-ați emoționat, pe bune, cu cuvintele frumoase pe care le-am auzit. Da, știu că nu ar trebui să aflați că Muma Pădurii e sensibilă. Am și eu momentele mele de sensibilitate, dar de cele mai multe ori îmi găsesc singură forța să-mi revină puterile. Momentul meu preferat e miezul nopții sau miezul acțiunii cum îmi place mie să-l numesc. Complicii mei de nădejde sunt luna plină, liliecii și lupii. Doamne, ce mă bucur că emisiunea asta e difuzată noaptea, așa că lucrurile merg în favoarea mea. Am de gând să câștig trofeul cu vocea, nu cu vorba. Nu, nu Vocea României, Vocea Pădurii!”, va spune Muma Pădurii înainte de a urca pe scena Masked Singer România și a interpreta melodia ”Eroina” a lui Carla’s Dreams.

Mihaela Rădulescu va recunoaște că abia după prestația din această seară este sigură că sub mască se află o femeie, nu un bărbat, așa cum a crezut timp de 10 săptămâni.

”Astăzi m-am eliberat de o povară, în sensul că de azi nu mai ești bărbat. Nu te-am dibuit total, dar ajung din ce în ce mai tare la concluzia că ești o persoană foarte tânără, cu un chef de joacă nebun”, a spus aceasta.

Ce mască va pleca acasă în această săptămână, dar și cum vor reacționa detectivii, vedem astăzi, de la ora 21:30, la PRO TV.