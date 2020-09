Anunțul a fost făcut chiar de organizaţia catolică, relatează dpa, citată de agerpres.

Mai exact, comunitatea Sant’Egidio a anunţat că va semna mai târziu în cursul zilei un acord cu Ministerul italian de Interne care le va permite migranţilor să vină în Italia.

În ceea ce privește șederea acestora, migranţii vor beneficia de îngrijire din partea organizaţiei caritabile în cadrul unui program de 18 luni, care le acordă „prioritate familiilor şi indivizilor cei mai vulnerabili, inclusiv minori neînsoţiţi”, se menţionează într-un comunicat.

Statele europene au fost sub presiune să ofere ajutor după ce un incendiu devastator din urmă cu două săptămâni de la tabăra de refugiaţi Moria din insula Lesbos a lăsat circa 12.000 de solicitanţi de azil fără adăpost.

Mai multe state UE s-au oferit deja să primească migranţi din Grecia, în frunte cu Germania, care a anunţat că va prelua 1.553 de refugiaţi pe teritoriul său.

Papa Francisc, apel la solidaritate

În urmă cu câteva zile, Papa Francisc i-a primit în Sala Clementine a Palatului Apostolic al Vaticanului pe primarul Lampedusei Toto Martello alături de o delegaţie a proiectului „Snapshots from the Borders”: primari şi reprezentanţi ai organizaţiilor societăţii civile partenere in proiect. În cadrul întâlnirii au fost abordate subiecte referitoare la fluxurile migratorii şi angajamentul teritoriilor de la graniţă aflate în prima linie în recepţia şi integrarea imigranţilor.

Deşi nu au putut fi prezenţi la această întâlnire pe fondul restricţiilor generate de pandemia Covid-19, Asociaţia Novapolis si Primăria Municipiului Constanţa, parteneri în proiect, se simt onoraţi si apreciază în mod deosebit deschiderea şi solidaritatea Sfântului Parinte Papa Francisc privind gestionarea fluxurilor migratorii şi a provocărilor întâmpinate de comunităţile de la frontieră.

„Trebuie să acţionăm impreună, nu singuri. Este esenţial să schimbăm modul în care abordăm şi prezentăm migraţia: să punem în centru oamenii, chipurile lor şi istoriile de viaţă De aici şi importanţa proiectelor, aşa cum este cel pe care îl promovaţi, care încearcă să propună diferite abordări, inspirate de cultura întâlnirii, care este calea către un nou umanism. Şi atunci când spun „un nou umanism”, nu mă refer doar ca o filosofie de viaţă, dar şi ca o spiritualitate, ca mod de comportament.

Locuitorii oraşelor şi teritoriilor de la frontieră – societatea, comunităţile, bisericile – sunt chemaţi să fie primii actori ai acestui moment de cotitură, datorită oportunităţilor constante pe care istoria le oferă. Frontierele, care au fost întotdeauna considerate bariere care separă, pot în schimb să devină „ferestre”, spaţii de cunoaştere reciprocă, de imbogăţire reciprocă, de comuniune în diversitate, pot deveni locuri în care modelele sunt experimentate pentru a depăşi dificultăţile pe care noii-veniţi le implică pentru comunităţile native. Vă încurajez să continuaţi să lucraţi împreună pentru cultura întâlnirii şi solidarităţii”, a spus Papa Fracisc.