Mercedes-ul lui Ceaușescu a fost vândut! Câți bani s-au oferit la licitație

Toti banii au fost donati in scopuri caritabile, scrie auto-bild.ro.

Masina a facut parte din colectia impresionanta a fostului dictator si era considerata o adevarata bijuterie la vremea respectiva.

In 1997, Mercedes-ul a ajuns la un colectionar irlandez, Conor Hughes, iar din 2007 masina nu a mai fost condusa.

Are la bord doar 17.500 de km si se prezinta in stare excelenta. Pentru un plus de autenticitate, fostul proprietar i-a pastrat cauciucurile originale.