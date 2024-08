Meghan Markle s-a confruntat cu depresia

Meghan Markle a oferit recent mărturii dureroase despre lupta sa cu depresia în timpul sarcinii cu fiul ei, Prințul Archie.

Într-un interviu emoționant cu Jane Pauley pentru CBS Sunday Morning, Ducesa de Sussex a vorbit deschis despre provocările personale cu care s-a confruntat, inclusiv gânduri sinucigașe.

Meghan Markle a descris perioada în care a fost însărcinată cu Archie ca fiind extrem de dureroasă și marcantă pentru starea sa mentală. Ducesa a recunoscut că s-a luptat cu gânduri sinucigașe și că a ascuns aceste sentimente de Prințul Harry, dorind să nu-l îngrijoreze.

„Cred că nu aș vrea ca cineva să simtă așa. Și nu mi-aș dori niciodată ca altcineva să facă acele planuri și nu mi-aș dori niciodată ca altcineva să nu fie crezut,” a spus Meghan, exprimându-și regretul și rușinea de a nu fi împărtășit aceste gânduri cu soțul ei.

Meghan Markle căuta sprijinul prințului Harry

Într-un interviu anterior, Meghan și Prințul Harry au fost analizati de Judi James, expert în limbajul corpului, care a observat semne evidente ale stării emoționale a ducelui. James a subliniat că, în timpul discuției, Meghan căuta constant sprijinul partenerului său, iar gesturile ei trădau un amestec complex de emoții.

James a remarcat că Meghan a fost vădit afectată, căutând sprijinul Prințului Harry.

„În timp ce Meghan își împărtășește propria poveste despre gânduri sinucigașe, ea efectuează mai multe ritualuri de înfășurare a părului și un zâmbet ironic și lipsit de veselie care sugerează că este curajoasă. Mâna ei se sprijină pe piciorul lui Harry căutând susținerea lui, în timp ce acesta stă cu capul ridicat privindu-i fața cu îngrijorare”, a declarat Judi James.

Prințul Harry a avut nevoie de suport emoțional

Meghan Markle nu este singura care a avut nevoie de sprijin pentru sănătatea mintală. În ultimii ani, prințul Harry a dezvăluit, de asemenea:

luptele sale continue

trauma

și nevoia de un profesionist în domeniul sănătății mintale

Prințul Harry se luptă cu anxietatea de când și-a pierdut mama la vârsta de 12 ani.

El a recunoscut anterior că moartea Prințesei Diana este o „rană care mocnește” în interiorul său. Fiecare bliț al aparatului foto este „cea mai rea amintire” a vieții ei.

În serialul său Apple TV cu Oprah Winfrey, The Me You Can’t See, Prințul Harry a dezvăluit unele dintre simptomele și factorii declanșatori: