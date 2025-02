În ultimele luni, în SUA, au fost retrase din farmacii mai multe medicamente pentru tensiune arterială, în mare parte din cauza abaterilor de la standardele de calitate a produselor. Totul a ieșit la iveală după ce un farmacist care completa o rețetă a descoperit fragmente de metal care fuseseră ambalate odată cu medicamentul, conform The Healthy.

Medicamente retrase urgent din farmacii

Cei aproape 120 de milioane de americani despre care surse naționale sugerează că au fost diagnosticați cu hipertensiune arterială ar trebui să fie informați în legătură cu acest pericol.

Potrivit U.S. Food and Drug Administration (FDA), compania Amneal Pharmaceuticals LLC din Bridgewater a rechemat 858 de sticle cu capsule de clorhidrat de fenoxibenzamină care au fost umplute în ceea ce par a fi sticle de prescripție generică (deși se spune că medicamentul este vândut sub nume precum: Dibenzilină și Dibenilină).

FDA a desemnat acest lucru drept o retragere de clasa a II-a, adică „o situație în care utilizarea sau expunerea la un produs neconform poate avea consecințe adverse temporare sau reversibile din punct de vedere medical sau în care probabilitatea unor consecințe negative grave asupra sănătății este îndepărtată”.

De aceea, cei care au medicamentele respective în casă, trebuie să contacteze medicul sau farmacistul.

Medicamentele conțineau impurități de natură nedezvăluită

Compania, care în decembrie 2024 a fost implicată într-o acțiune în justiție pentru o problemă legată de branding și brevetare, a anunțat retragerea produselor după ce a descoperit că medicamentele conțineau impurități de natură nedezvăluită. .

Articolele afectate au fost vândute în sticle de 100 de capsule de 10 miligrame (mg). Ambalajul lor poartă Codul Național al Medicamentului (NDC) 60219-1502-01, precum și următoarele informații de identificare:

Număr lot: AM221153, Exp. data: 30 iunie 2024

Număr lot: AM230497, Exp. data: 29 februarie 2025

Medicamentele pentru tensiune sunt cunoscute sub numele de alfa blocante

Aceste medicamente pentru hipertensiune pe bază de prescripție medicală sunt cunoscute sub numele de alfa blocante. Clinica Cleveland explică că aceste medicamente funcționează „blocând parțial modul în care unele celule din corp primesc instrucțiuni” prin intermediul sistemului endocrinologic. „Fac acest lucru prin blocarea receptorilor alfa, care se găsesc pe celulele din anumite zone sau organe din corpul tău… Deoarece multe dintre aceste celule aliniază vasele de sânge – controlând cât de largi sau înguste sunt acele vase – menținându-le relaxate, pot scade tensiunea arterială. ”, explică experții Cleveland Clinic.

Alfa-blocantele nu pot fi considerate un tratament de primă linie pentru hipertensiune arterială. În schimb, alfa-blocantele sunt utilizate în mod obișnuit împreună cu alte medicamente când hipertensiunea arterială este dificil de controlat. Peste 10 milioane de americani trăiesc cu hipertensiune arterială rezistentă la tratament, a estimat un raport din 2018 al Asociației Americane a Inimii.