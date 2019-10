Alexa Tudose, o elevă a Colegiului Naţional „I.L. Caragiale“ din Ploieşti, a reușit sub coordonarea unor foşti olimpici internaţionali din România, acum studenţi la Oxford să obțină singura medalie de aur din istoria Balcaniadei la Informatică, pentru țara noastră.

Fata a ieșit învingătoare în fața altor 52 de competitori din 11 țări participante la ediția din septembrie 2019 a celui mai important concurs de Computer Science din sud-estul Europei, scrie Adevărul.

Alexa Tudose, în vârstă de 18 ani deține un palmares impresionat, reușind să câștige zeci de medalii la competiţii de informatică, cele mai multe cu participare internaţională. Alexa a fost aleasă să participe la Balcaniada de Informatică ce s-a desfășurat în Grecia după o competiție națională dură.

Balcaniada este organizată în așa fel încât dinamica din clasament se poate urmări chiar în timpul competiției, de oricine este interesat, mai puțin de competitori.

Profesorii ei din Ploieşti au ştiut că Alexa este prima şi, bineînţeles, şi părinţii au ştiut, care au stat lipiţi de site-ul concursului pentru a urmări evoluţia fetei.

„În timpul concursului am avut telefonul închis. Când am ieşit din sală, am deschis telefonul şi m-au bombardat mesajele de la mama şi de la profesoara mea care mă anunţau că sunt pe primul loc. Eu puteam vedea punctajul meu în timpul concursului, dar nu-l ştiam pe al celorlalţi colegi. N-am realizat imediat că sunt pe primul loc“, spune Alexa.

Fata este lădată de profesorii din cadrul Colegiului, mai ales că este pentru prima dată când o fată reușeste o astfel de performanță prin câștigarea acestui concurs. Partea de computer science este rezervată pentru băieți de obicei, spune Dana Lica, profesor în cadrul Colegiului „I.L. Caragiale“ din Ploieşti.

„Este un copil finuţ, întreg aspectul ei fizic trădează fragilitatea, dar pe cât de fragilă pare, pe atât este de extraordinar de luptătoare. Este un batalion întreg într-un corp de fetiţă. Este prima oară când o fată câştigă acest concurs, în general, partea de computer science este rezervată băieţilor şi sunt foarte rare cazurile în care fetele reuşesc să bată băieţii. Alexa, chiar dacă este foarte fragilă, a reuşit după şapte ani de muncă şi sunt foarte mândră de ea“, o laudă Dana Lica, profesor de computer science în cadrul Colegiului „I.L. Caragiale“ din Ploieşti şi coordonatorul Centrului Judeţean de Excelenţă Prahova unde s-a pregătit şi Alexa.

Te-ar putea interesa și: