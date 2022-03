În vârstă de 44 de ani, Maurice Munteanu cucerește prin elegantă și stil, este editor de fashion, de 18 ani, la una dintre cele mai cunoscute reviste de modă din România, și jurat al emisiunii “Bravo, ai Stil!”, încă de la debutul acesteia, la Kanal D, în urmă cu 7 ani.

Maurice Munteanu este gata să ofere detalii inedite, mai puțin știute de publicul său, în ceea ce privește viața personală și profesională, pe parcursul celor 40 de întrebări care-i vor fi adresate, în cadrul emisiunii. Cunoscut drept o persoană asumată, cu un umor rafinat, cu o viață boemă, Maurice Munteanu pare o carte deschisă, însă mai sunt multe pagini din viață să încă “nedescifrate”.

“Ce este luxul pentru Maurice Munteanu?”, “Ce face o femeie sexy?”, “Are o vedetă dreptul să își piardă cumpătul?”, “Pe ce manele dansează Maurice Munteanu?”, “Cât de tare îți dorești un copil?”, acestea sunt câteva dintre întrebările care-i vor fi adresate lui Maurice Munteanu, într-o ediție de colecție a emisiunii “40 de întrebări cu Denise Rifai”, duminică de la ora 22:30, la Kanal D.

Denise Rifai: Sunt invitați care încearcă să afle temele de discuție

În cadrul unor declarații făcute la Interviurile Spectacola și DC News, Denise Rifai a vorbit despre emisiunea pe care o prezintă, ”40 de întrebări”, de la Kanal D.

Aceasta susține că deși invitații săi încearcă să afle dinainte temele de discuție, dar și întrebările, aceasta nu permite acest lucru. Pe de altă parte, vedeta susține că temele sunt aceleași pentru toți și se referă la viața privată, dar și la declarațiile făcute în acest sens.

„Sunt invitați care încearcă să afle temele de discuție sau întrebările, iar eu le spun tuturor: Eu nu dau întrebări! Dacă aș fi dat măcar o dată întrebările, s-ar fi aflat și nu aș mai fi fost eu.

Nu dau întrebări, iar temele de discuție sunt aceleași pentru toți: viața lor, pentru că viața lor o pun pe masă, așa cum a fost ea scrisă de articolele sau de interviurile care au apărut în presă de-a lungul timpului. Nu am voie să spun ce am auzit, ce știu pe surse. Am voie să folosesc doar informația care a apărut”, a spus aceasta.

Denise Rifai a mai precizat că prin această emisiune oferă șansa lumii de a afla lucruri pe care le așteptau de multă vreme, indiferent că acestea sunt bune sau rele.