Avocatul Alexandru Bogdan a indicat că în prezent la casa suspectului se află şi soţia acestuia, dar că aceasta desfăşoară activităţi gospodăreşti şi nu este implicată cu nimic.

„La ora actuală se află şi soţia suspectului, dar are activităţi gospodăreşti, deci nu este implicată cu nimic. (…) Nu a fost niciun schimb de replici. Eu am discutat cu dânsa în cursul zilei de ieri şi am vrut să văd cum a decurs relaţia dumnealor în trecut. Au 42 de ani de căsătorie, cu patru copii, realizaţi toţi, la casele lor. E un om care din descrierea soţiei a fost un soţ normal, care şi-a îndeplinit rolul de soţ. În opinia soţiei dânsului, în niciun caz nu putea fi bănuit de aşa ceva şi a fost total surprinsă când a auzit acuzaţiile de care este bănuit soţul”, a precizat avocatul.

O femeie din Caracal, instructor la Școala de Arte și Meserii în comuna Alexandrei, Dobrosloveni, spune că a mers de câteva ori la ocazie cu Gheorghe Dincă, pentru că „părea un om bătrân, serios”. Instructorul este îngrozit că a avut de-a face cu un criminal și spune despre Alexandra că era curajoasă.

„Eu la Dobrosloveni făceam activitatea cu copiii. Făceam naveta de la Caracal, că nu este distanță mare, iar când pierdeam microbuzul mergeam cu ocazia. Este un punct în Caracal de unde se ia ocazia, de lângă un sediu bancar situat pe șoseaua către Slatina. Și preferam să merg cu acest om pentru că era așa apropiat de vârsta mea. Ziceam că are peste 60 de ani, e om trecut prin viață. Și pe traseu era atent, concentrat pe volan. Nu asculta radio, nu încerca să lege discuții”, a spus Olga Filip, pentru Mediafax.

Femeia spune că singurele cuvinte pe care le-a schimbat cu Gheorghe Dincă erau legate de traseul pe care merge.

„Nu avea o mașină de taxi, ci o mașină personală. O mașină gri deschis. Când venea să ia la ocazie, întreba unde mergeți? Spuneam la Dobrosloveni și răspundea doar <haideți!>. Aceasta era singura comunicare. Eu aveam și un traseu scurt de 5-6 kilometri. Și am mers cu el de maximum trei ori”, a mai spus femeia.

