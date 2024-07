Programul semifinalelor de la EURO 2024 este următorul:

Marți, de la ora 22:00: Spania – Franța

Miercuri, de la ora 22:00: Olanda – Anglia

În acest articol te invităm să descoperi avancronica semifinalelor de la EURO 2024, date statistice interesante, alături de informații interesante pentru cei pasionați de pariuri precum Cote Franta Spania și pentru meciul dintre Olanda și Anglia.

Spania – Franța

Duelul dintre Spania și Franța pune față în față două echipe cu o traiectorie diferită la EURO 2024. Dacă spaniolii au încântat prin fotbalul ofensiv practicat, Franța s-a limitat să joace pragmatic și a ajuns în această fază a competiției fără să convingă. Atacul, până nu cu mult timp în urmă un punct forte, a suferit teribil, iar Franța a ajuns în semifinale fără să dea vreun gol din acțiune. 99 de șuturi au trimis francezii și n-au marcat din acțiune, iar asta spune totul despre ineficiența din atacul echipei.

În schimb, Spania a impresionat atât în atac, cât și în apărare. Dacă atacul a primit numeroase laude, nu trebuie uitat faptul că Spania a încasat doar două goluri în 5 partide, în optimile de finală contra Georgiei și cu Germania. Ibericii au de luat și o revanșă contra Franței, după ce la ultima partidă au pierdut finala Ligii Națiunilor, în 2021, cu 2-1.

Cum văd bookmakerii acest super duel? Dacă ne uităm pe cotele la pariuri, vedem un ușor avantaj de partea ibericilor. 2.62 este cota spaniolilor să câștige în 90 de minute, Franța are 3.00, iar egalul are 2.87. Pentru calificarea în finală, Spania are 1.80, iar Franța are 2.00.

Echipele probabile din meciul Spania – Franța:

Spania: Simon; Navas, Nacho, Laporte, Cucurella; Ruiz, Rodri, Olmo; Williams, Morata, Yamal

Franța: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez; Kanté, Tchouaméni, Rabiot; Griezmann; Dembélé, Mbappé

Drumul Spaniei către semifinalele EURO 2024

Grupe

Spania – Croația 3-0

Spania – Italia 1-0

Albania – Spania 0-1

Optimi

Spania – Georgia 4-1

Sferturi de finală

Spania – Germania 2-1 (după prelungiri)

Drumul Franței către semifinalele EURO 2024

Grupe

Austria – Franța 0-1

Olanda – Franța 0-0

Franța – Polonia 1-1

Optimi

Franța – Belgia 1-0

Sferturi de finală

Portugalia – Franța 0-0 (4-5 la lovituri de departajare)

Olanda – Anglia

În a doua semifinală de la EURO 2024 se întâlnesc două echipe care au avut parte de un traseu destul de ușor spre fazele finale. Dar asta nu înseamnă că a fost lipsit de emoții! Olanda s-a calificat de pe locul trei din grupă și a reușit totuși să ajungă în semifinale. În schimb, Anglia a avut mari emoții în fazele eliminatorii, atât cu Slovacia, cât și cu Elveția.

Jucătorii lasă însă în urmă rezultatele din fazele precedente și își îndreaptă atenția doar către meciul de miercuri. Olandezii vor să rupă „blestemul” ultimelor ediții, dar vor putea oare? Din 1988, de când a devenit campioană europeană, Olanda a fost învinsă de trei ori în semifinale, la edițiile din 1992, 2000 și 2004.

Va fi prima întâlnire directă după o pauză de cinci ani. Ultima dată au jucat în semifinalele Ligii Națiunilor, când Olanda s-a impus în prelungiri. Cum ambele echipe au o valoare apropiată, ne așteptăm la un duel echilibrat, cu șanse bune să intrăm din nou în prelungiri. Putem observa și din secțiunea de cote pariuri Anglia – Olanda de la bookmakeri că britanicii au un ușor avantaj și au 2.60 să se impună în timpul regulamentar. Egalul are 2.87, iar succesul batavilor are 3.00. La calificare, Anglia are 1.80, iar Olanda are 2.00.

Echipele probabile din meciul Olanda – Anglia:

Olanda: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders; Bergwijn, Simons, Gakpo; Depay

Anglia: Pickford; Walker, Stones, Guehi, Shaw; Rice, Mainoo; Saka, Foden, Bellingham; Kane

Drumul Olandei spre semifinalele EURO 2024

Grupe

Polonia – Olanda 1-2

Olanda – Franța 0-0

Olanda – Austria 2-3

Optimi

România – Olanda 0-3

Sferturi

Olanda – Turcia 2-1

Drumul Angliei spre semifinalele EURO 2024

Grupe

Serbia – Anglia 0-1

Danemarca – Anglia 1-1

Anglia – Slovenia 0-0

Optimi

Anglia – Slovacia 2-1 (după prelungiri)

Anglia – Elveția 1-1 (5-4 la lovituri de departajare)

