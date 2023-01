Marius Budăi nu știe dacă va mai fi ministrul Muncii după ce Marcel Ciolacu va deveni premierul României

Primăvara lui 2023 va aduce o premieră pe scena politică din România. În luna mai, va avea loc rotativa între liderii principalelor partide politice din cadrul coaliției de guvernare: Partidul Național Liberal (PNL) și Partidul Social Democrat (PSD). Pe scurt, președintele social-democraților Marcel Ciolacu va deveni premierul României în locul lui Nicolae Ciucă.

Luni, 9 ianuarie 2023, în cadrul unei emisiuni TV, Marius Budăi a fost întrebat dacă va mai fi ministrul Muncii și Solidarității Sociale după ce va avea loc rotativa premierilor.

„N-am nicio opinie aici. Nu m-am născut ministru și probabil nici n-o să mor ministru. Încerc să îmi fac datoria atât de bine cât pot pe perioada în care sunt. N-am auzit astfel de discuții. Am auzit discuții de tipul măsurilor de tipul să vedem cum facem, să îmbunătățim, să luăm măsuri, să relansăm economia, să creștem economia, să creștem numărul locurilor de muncă. Discuții de astea, da.

Acum cea mai mare problemă a României este nivelul încă scăzut de trai. Trebuie să creăm plus valoare, să creăm locuri de muncă bine plătite, să ne ocupăm de copiii, de tinerii noștri, să-i calificăm pentru astfel de locuri de muncă și cu siguranță situația se va îmbunătăți.(…) Eu am făcut și sunt convins și știu și cred că se vede cu ochiul liber că actuala coaliție are cu totul și cu totul o altă orientare și o altă direcție și se vede amprenta PSD inclusiv pe cele 100.000 de locuri de muncă nou create”, a fost răspunsul dat de Marius Budăi, relatează Antena 3 CNN.

Marcel Boloş a vorbit despre tensiunile legate de rotativa guvernamentală

Tot luni, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloş, a vorbit despre tensiunile legate de rotativa guvernamentală şi despre faptul că PSD ar dori să păstreze anumiţi miniştri, în timp ce PNL nu ar vrea renegocierea acestui acord.

„Este prematur de spus ce se va întâmpla cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene. Eu ştiu că este o coaliţie matură, aşa cum am spus de nenumărate ori, o coaliţie care a dat rezultate în perioada aceasta de guvernare pentru români. Mai înainte aţi afişat o listă lungă de măsuri cu beneficii sociale pentru români, vedeţi, toate acestea sunt decizii guvernamentale, decizii care au fost luate într-o perioadă de criză pentru români, ca semn de solidaritate şi de responsabilitate faţă de români”, a spus Marcel Boloș.

Potrivit spuselor sale, atât timp cât lupta partidelor este pentru binele cetăţenilor, românii vor avea de câştigat.

„Atâta vreme cât la mijloc este binele românilor şi se discută şi lupta între partidele politice este pentru binele românilor românii au de câştigat. Dar în spate există seriozitatea deciziilor şi a faptelor care s-au întâmplat de-a lungul timpului în coaliţia de guvernare, pentru că toată lumea credea că va fi un şir neîntrerupt de certuri. Dar iată că nu a fost aşa.

Sigur că sunt discuţii care apar ca într-o familie, dar nu a fost vorba când au fost de luat decizii serioase pentru români şi pentru interesul românilor nu a fost o ruptură de logică în decizii şi rezultatele se văd, de la majorarea punctului de pensie până la ajutoarele temporare”, a adăugat Marcel Boloş.