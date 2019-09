Ministrul Muncii a atacat opoziția după ultima gafă. Acesta susține că va fi prăpăd dacă liberalii ajung la guvernare.

„Opoziția nu a anunțat niciun Program de Guvernare, dar anunță ba că angajații de la privat vor trebui să lucreze și sâmbetele, ca pe vremea lu’ nea Nicu Ceaușescu(Dumnezeu să-l ierte!), ba că va supraimpozita angajații din IT, ba că ne mai gândim dacă mai aplicăm legea salarizării, ba că ne mai gândim dacă mai aplicăm legea pensiilor, ba că nu mai dau subvenții în agricultură(vezi anul 2016), ba că desființează PNDL, și multe altele. Și asta înainte să ajungă la guvernare.

Dacă vor ajunge vreodată nici nu vă puteți imagina ce vor face”, este mesajul transmis de Marius Budăi.

Nici Lia Olguța Vasilescu nu s-a lăsat mai prejos. Fostul ministru spune că vizați de acest proiect sunt și angajații din mediul privat.

”Baietii nu au treaba doar cu bugetarii. Ei vor ca si cei din mediul privat sa lucreze o zi in plus pe saptamana. Chipurile „in acord cu salariatul”. Cati patroni intreaba angajatii din privat daca au chef de o zi de munca in plus, cand ei ii cheama si acum la munca, desi nu e legal?”, a spus aceasta pe Facebook.

Te-ar putea interesa și: