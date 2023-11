Povestind despre începuturile sale, Maria Dragomiroiu a rememorat cu drag anii copilăriei petrecuți alături de porci și vite, pe dealurile țării natale. În acele momente, radio-ul din camera modestă a familiei Dragomiroiu a devenit fereastra către lumea muzicii populare, semănând sămânța unei pasiuni care avea să definească o carieră strălucitoare.

„Eram mică, eram la țară cu porcii și cu vitele pe deal. Nu aveam televizor. Mâncam dude cu porcii. Mergeam cu porcii la dude, pe marginea drumului, mă urcam în dud și îl scuturam. Eu așa am început să prind drag de cântecul popular, ascultând la radio, care stătea în camera noastră mare de 9 m pătrați, unde încăpeau două paturi și o măsuță mică.

Cu altă ocazia, marea artistă a vorbit și despre debutul său muzical cu piesa „Floarea din grădină”. Aceasta a explicat că fiecare moment și fiecare întâlnire au contribuit la construirea cărămizilor fundamentale ale carierei sale impresionante.

Oamenii m-au primit cu atâta bucurie, atâta plăcere și mi-au dat încredere în mine. Câte un pas, câte un pas, câte o cărămidă, câte un om, o întâlnire, așa am ajuns până aici. Nu a fost ușor”, a spus marea artistă.

„Am câștigat și am câștigat cu nota 10. Am fost foarte fericită și mi-am dat seama că ăsta este drumul meu, că nu-mi doresc să fac altceva decât să cânt.

La începutul carierei sale, marea artistă a experimentat un drum dificil. Aceasta a cântat prin baruri pentru a-și face cunoscută vocea inconfundabilă. Cu toate acestea, viața de artist la început nu aducea doar bucurii, ci și provocări financiare serioase.

„De multe ori nu am avut bani de pâine și m-a marcat acest lucru”, a mărturisit artista în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Artista și-a amintit cu tristețe de serile în care cânta la bar, iar un grup de oameni îi dădea 10 lei la finalul nopții. Un astfel de incident a rămas în memoria ei.

Cu toate acestea, Maria Dragomiroiu a avut forța de a merge mai departe, chiar și în cele mai dificile momente.

„De foarte multe ori nu am avut, dar m-am lăsat pe mine, nu am mâncat, dar pentru copii tot timpul am avut”, a conchis artista.