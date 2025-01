Actorul Jack De Mave a murit la 91 de ani

Actorul Jack De Mave, cunoscut pentru rolurile sale din seriale precum „Lassie” și „The Mary Tyler Moore Show”, a murit pe 16 ianuarie, la vârsta de 91 de ani, într-un ospiciu din Macon, Georgia, potrivit unei declarații a prietenei sale, Vickie Lovett. De Mave a suferit un atac de cord de Ziua Recunoștinței, potrivit Hollywood Reporter.

Jack De Mave, născut pe 8 decembrie 1933 în Jersey City, New Jersey, a fost un actor format pe scenă, având o carieră diversă în televiziune, film și teatru. De Mave a devenit cunoscut în anii 1970 pentru interpretarea pădurarului Bob Erickson în 23 de episoade din serialul „Lassie”. Alături de actorul Jed Allan, De Mave a contribuit la popularitatea acestui serial de lungă durată.

Un alt rol notabil al lui De Mave a fost cel al lui Armond Lynton în „The Mary Tyler Moore Show”. În primul său episod din serial, personajul său a fost invitat la o întâlnire romantică de Rhoda, însă situația a luat o întorsătură neașteptată când acesta a apărut împreună cu soția sa. De Mave a revenit în sezonul al doilea al sitcomului, reluând rolul lui Armond, de data aceasta celibatar.

De-a lungul carierei sale, De Mave a apărut și în filme precum „Blindfold” (1966) cu Rock Hudson, „1776” (1972) în rolul lui John Penn și „The Man Without a Face” (1993) regizat de Mel Gibson. Actorul a fost, de asemenea, Lone Ranger într-o serie de reclame pentru Frito-Lay, care i-au adus popularitate la parade și întâlniri cu fanii.

Viața personală și debutul în actorie

De Mave provenea dintr-o familie cu legături puternice în lumea spectacolului. Tatăl său, un fost boxer la categoria grea născut în Olanda, a fost sursa de inspirație pentru piesa „Golden Boy” a lui Clifford Odets. Mama sa, Helen, director de casting pe Broadway, l-a introdus în lumea teatrului, unde a avut ocazia să-l întâlnească pe Paul Muni, un moment care l-a inspirat să urmeze o carieră în actorie.

După ce a studiat cu profesori renumiți precum Lee Strasberg, De Mave a jucat pe scene locale alături de actori celebri precum Charlton Heston și Inger Stevens. Pe Broadway, a apărut în piesa „The Visit”, ultima producție a celebrilor Alfred Lunt și Lynn Fontanne.

Roluri în televiziune și alte contribuții

Pe lângă rolurile sale din „Lassie” și „Mary Tyler Moore Show”, Jack De Mave a apărut și în alte seriale de televiziune, printre care „Wagon Train”, „The F.B.I.”, „F Troop” și „Marcus Welby, M.D.”. De asemenea, a avut roluri în telenovelele „Days of Our Lives”, „The Bold and the Beautiful” și „Loving”.

În plus De Mave a fost prezent în emisiuni antologice precum „Kraft Theatre” și a lucrat alături de actori de renume, având o contribuție semnificativă la evoluția televiziunii din acea perioadă.

Jack De Mave a fost căsătorit cu Camille De Mave, asistentă pentru Paul Newman și George Roy Hill, din 1963 până la moartea acesteia în 2013. Sora sa, Jachelene De Mave, fostă publicistă ABC, a decedat în urmă cu câțiva ani.

După moartea lui De Mave, câinele său, un ciobănesc de Shetland pe nume Tyler, a fost adoptat de prietena sa Vickie Lovett.