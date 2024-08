Leonard Doroftei, fostul campion mondial de box, s-a întors în România după cinci ani petrecuți în Canada, unde a antrenat copii la Montreal. Acum, Doroftei are planuri mari și ambițioase: să descopere și să formeze viitorii campioni mondiali în ring din rândul tinerelor talente românești.

Întors în țară, Doroftei și-a exprimat dorința sa profundă de a contribui la dezvoltarea boxului românesc. El a declarat că vrea să contribuie sa la creșterea boxului din România.

Fostul mare pugilist are în vedere să pună în aplicare experiența și cunoștințele acumulate în Canada pentru a pregăti tinerii boxeri români, visând să creeze noi campioni care să reprezinte România pe scena mondială.

La revenirea acasă, fostul mare pugilist român a declarat că îi era dor de absolut tot ce înseamnă România.

„Începând de la aerul pe care-l respir. Am zis că e timpul să mă întorc și să arăt și altora ce știu ce fac.

De două ori medaliat olimpic, Doroftei e dezamăgit că România nu a avut niciun reprezentant la Jocurile Olimpice de la Paris la disciplina box.

„Va trebui să o luăm de la zero, să creștem sportivi. Noi am rămas în urmă, am rămas în urmă cu pregătirea, cu gândirea”, a mai spus Leonard Doroftei.