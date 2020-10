S-a aflat care e marea răzbunare a lui Liviu Dranea. Fostul lider al PSD ar fi dat o serie de dispoziții direct din închisoare unor apropiați din PSD. Jocurile pe care le face Liviu Dragnea au legătură directă cu alegerile parlamentare care se apropie.

Totul a fost dezvăluit de fostul premier Viorica Dăncilă. Într-o declarație susținută la la Digi24, aceasta ar fi declarat că Liviu Dragnea ar fi dat dispoziție din închisoare ca organizația PSD Teleorman să nu o pună pe lista pentru alegerile parlamentare. Viorica Dăncilă este de părere că Liviu Dragnea vrea să se răzbune pentru că s-a opus amnistiei și grațierii în perioada în care era premier.

„Sunt persoane din PSD de la Teleorman care au un dialog constant cu Liviu Drangea. Au discutat să o susțină pe Carmen Dan și Viorica Dăncilă să nu se regăsească pe listă pentru că s-a opus amnistiei și grațierii. Încă mai are Liviu Dragnea la Teleorman influență. A vorbit cu anumiți lideri pentru a nu mă regăsi pe listele pentru parlamentare. Eu acum aștept decizia conducerii PSD, iar dacă conducerea va considera că este posibil să candidez la un alt județ voi face acest pas”, a declarat fostul premier.

Viorica Dăncilă a arătat că este musai să se regăsească pe listele PSD pentru parlamentare din trei motive: este un om integru, a avut rezultate ca premier, iar PSD trebuie să fie unit.

„Consider că aduc un plus pe listele PSD din trei puncte de vedere. În opinia publică au fost aduse două lucruri în ultimii ani și mă refer la acuzațiile de corupție și de subminarea justiției. Eu sunt un om integru deci nu va fi o vulnerabilizare Avem nevoie de unitate în PSD și cred că e nevoie de fiecare dintre noi pentru a obține un rezultat foarte bun. Dacă se apreciază în mod just rezultatele guvernării trebuie să fiu pe listă pentru că în perioada în care am fost premier a crescut economia și nivelul de trai”, a spus Dăncilă.

Ea a recunoscut că nu a vorbit în ultima perioadă cu președintele partidului, dar că Marcel Ciolacu a declarat public că ar trebui să primească un loc de parlamentar.

„Discuțiile cu Marcel Ciolacu nu au fost foarte frecvente. Marcel Ciolacu a avut o perioadă cu multe provocări, a trebuit să țină partidul unit, nu am discutat foarte frecvent, dar ați văzut declarațiile liderului PSD conform cărora Viorica Dăncilă trebuie să se afle pe listele pentru parlamentare. Eu cred că prezența mea pe liste va arăta că Liviu Dragnea nu mai are nicio influență în PSD”, a punctat Dăncilă.