Președintele Partidului Social Democrat (PSD), premierul Marcel Ciolacu, a făcut vineri o serie de declarații importante referitoare la salariul mediu net din România.

Ciolacu a reiterat angajamentul PSD de a continua să lucreze pentru creșterea economică și îmbunătățirea vieții românilor. El a subliniat că victoriile politice și economice recente confirmă poziția social-democraților pe scena politică românească.

Marcel Ciolacu a subliniat că unul dintre principalele obiective ale guvernării, stabilirea unui salariu mediu net de peste 1.000 de euro, a fost atins și consolidat. În prezent, câștigul salarial mediu net a ajuns la aproape 1.050 de euro, ceea ce reprezintă o creștere semnificativă, depășind rata inflației.

Premierul a menționat că puterea de cumpărare, adică câștigul salarial mediu net real, a crescut cu aproape 8%.

„Am reușit să atingem și să consolidăm unul dintre principalele obiective ale guvernării: salariul mediu net de peste 1.000 de euro, pe care l-am anunțat acum un an, când am preluat mandatul de premier!” a spus Ciolacu într-o postare pe Facebook .

De asemenea, premierul a mulțumit companiilor din România pentru contribuția lor la această realizare și și-a exprimat încrederea că această creștere va ridica și nivelul salariilor mai mici din țară, în contextul adoptării salariului minim european.

Marcel Ciolacu a subliniat angajamentul PSD de a continua politicile publice menite să crească veniturile românilor, cu scopul de a ajunge la salarii comparabile cu cele din Europa și de a atinge cele mai mari salarii din economiile țărilor central și est-europene în următorii patru ani.

Pe de altă parte, în cadrul reuniunii Consiliului Politic Național al PSD, Marcel Ciolacu a analizat rezultatele alegerilor locale și europarlamentare. El a anunțat că PSD a câștigat peste 50% din municipiile reședință de județ, municipiile și consiliile județene din țară.

„Partidul Social Democrat a câștigat alegerile, indiferent cum am analiza (…) Adunând toate voturile, adunând toate consiliile județene, Partidul Social Democrat are peste 50%, adunând toate municipiile reședință de județ și municipiile din România, Partidul Social Democrat are peste 50% și adunând toate UAT-urile, Partidul Social Democrat are peste 50%”, a declarat acesta vineri într-o conferință de presă.