Premierul Marcel Ciolacu a detaliat, într-un interviu televizat, strategia sa pentru depășirea opoziției Austriei și Olandei în privința aderării României la spațiul Schengen.

În cadrul unei apariții la TV, acesta a explicat cum a divizat procesul de integrare Schengen în trei etape: maritim, aerian și terestru, creând o breșă în blocajul diplomatic.

Marcel Ciolacu a subliniat că aderarea la Schengen reprezintă o nedreptate care durează de 13 ani. Strategia de a împărți pachetul Schengen pe componente a fost, conform premierului, un pas crucial, deși inițial controversat.

„Schengen este o nedreptate făcută României de 13 ani de zile. Anul trecut am luat decizia de a splita pachetul Schengen, în ciuda sfaturilor diferite. Am acceptat să intrăm mai întâi aerian și maritim, chiar dacă nu era ideal pentru români”, a declarat Ciolacu.

Impactul deciziei a fost resimțit imediat, mai ales în sectorul economic. Premierul a evidențiat creșterea tranzitului prin Portul Constanța și îmbunătățirea confortului pentru pasagerii care călătoresc cu avionul.

„Cred că în acel moment am spart zidul și am intrat aerian și maritim, lucru care s-a văzut și în dezvoltarea, mai ales a portului Constanța, cât și în confortul românilor când se deplasau cu avionul. Astăzi s-a închis tot circuitul.

Ciolacu a recunoscut că succesul în acest demers se datorează unei colaborări extinse, care a implicat inclusiv contribuții din partea liderilor PNL și a diplomaților români.

„În ultimele 2 săptămâni am fost și în Franța, am fost și la Mark Rutte, fostul prim-ministru al Olandei. Deci lucrurile, cercul s-a închis. Nu întâmplător am vorbit acum câteva zile cu cancelarul Nehammer. Toate lucrurile sunt în direcția corectă și o decizie fost astăzi”, a explicat premierul.