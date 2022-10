Marcel Ciolacu a fost intrebat luni seară, de către Victor Ciutacu, în cadrul emisiunii Punctul Culminant, dacă PSD va da premierul începând cu luna mai 2023, cum era înțelegerea în coaliția de guvernare. Liderul social-democrat a recunoscut că acest lucru a fost asumat de PSD, astfel că va fi înfăptuit. Acesta a explicat că partidul său nu are motive să nu mai stea la guvernare şi că în coaliţia de guvernare se respectă înţelegerile, cu toate că există păreri divergente.

Marcel Ciolacu, anunț privind rotația premierilor din coaliția de guvernare: Se respectă înţelegerile, nici nu s-a pus problema să nu

”De ce să nu stăm la guvernare, ne-am asumat şi eu şi partidul. Nu-s atât de ipocrit Cred că fiecare om politic are şi bune şi rele. În momentul acesta trebuie să facem faţă acestor crize şi să avem o guvernare cât mai eficientă astfe încât şi mediul de afaceri şi populaţia să simtă cât mai puţin. E un întreg tablou”, a declarat Marcel Ciolacu, în exclusivitate la emisiunea Punctul Culminant, de la România TV, moderată de Victor Ciutacu.

Întrebat dacă se respectă şi înţelegerea potrivit căreia în jumătate de an va fi premier, Ciolacu a răspuns că în general, deşi sunt păreri divergente, înţelegerile se respectă în coaliţia de guvernare.

”Se respectă înţelegerile, nici nu s-a pus problema să nu se respecte înţelegerile în acest moment, în coaliţie. Avem păreri divergente. Reprezentăm, totuşi, două familii politice diferite. În perioade de criză nu mai există baza, ideologia, în perioada de criză baza sunt românii, populaţia şi economia. (…) Când se face transferul, o să fie un guvern nou, va trece prin Parlament”, a explicat liderul PSD Marcel Ciolacu.

Vasile Dîncu, subiect de discuție în coaliția de guvernare

Mai mult, Marcel Ciolacu a spus că era normal ca premierul Nicolae Ciucă să discute cu ministrul Apărării Vasile Dîncu, în urma declarațiilor acestuia despre războiul din Ucraina. Președintele PSD a spus, întrebat ce se va întâmpla dacă va demisiona ministrul, că atunci va lua act de acest lucru. El a reiterat faptul că vrea să stea de vorbă cu şeful Executivului, iar dacă acesta „consideră că un ministru trebuie schimbat din funcţie, atunci vine cu o propunere în coaliţie”.

„Eu nu am avut o discuţie cu premierul. Era normal ca ministrul Apărării să aibă o discuţie cu premierul. Dacă premierul consideră că un ministru trebuie schimbat din funcţie, atunci vine cu o propunere în coaliţie. Am spus eu ceva de calibrare? O singură dată i-am atras atenţia domnului ministru şi am făcut-o corect. Domnul ministru trebuie să se pună de acord cu premierul pe comunicare. Sancţiunile nu le fac eu. Acest lucru vine la propunerea premierului. Puteţi să mă întrebaţi de 100 de ori acelaşi lucru, eu nu intru pentru atribuţiile premierului. Cred că e normal să am o discuţie cu premierul şi sigur voi comunica”, a declarat, Marcel Ciolacu, luni la Parlament.

Chestionat dacă îl mai susţine în funcţia de ministru al Apărării pe Vasile Dîncu, liderul PSD a răspuns: „Vreau să am, în primul rând, o discuţie cu premierul. După aceea e normal să am o discuţie cu colegii din partid şi aşa intrăm într-o normalitate”.

Întrebat ce îi va transmite premierului Ciucă, Marcel Ciolacu a replicat: „Cred că domnul premier trebuie să îmi transmită, fiindcă dânsul e decidentul”. „Vom lua act de demisie”, a adăugat Ciolacu, întrebat ce se va întâmpla dacă va interveni o demisie a lui Dîncu din Guvern.