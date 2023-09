Președintele UDMR Kelemen Hunor este de părere că liderul PSD, Marcel Ciolacu, ar trebui să fie candidatul social-democarților la alegerile prezidențiale, deoarece este președintele partidului. Hunor a punctat însă că există premise ca PSD să intre în turul doi al alegerilor prezidențiale, fie cu un candidat propriu, fie într-o alianță cu PNL.

În acest context, el a atras atenția că predicțiile exacte trebui să mai aștepte până se vede clar cine sunt candidații.

Hunor a amintit de trecutul politic din România și de cazurile lui Traian Băsescu și Klaus Iohannis. El a spus că cei doi au apărut în campaniile electorale cu câte câte luni înainte de alegeri și au reușit să intre în turul doi și să obțină victoria.

Iohannis, la fel. L-aţi văzut pe Iohannis undeva până în aprilie-mai? După ce Crin Antonescu a aruncat totul în aer, a apărut Iohannis cu 6-7 luni înainte de alegeri. Trebuie să aşteptăm să vedem cine sunt candidaţii pe care putem paria. Matematic, sigur că PSD are prima şansă”, a mai spus Kelemen Hunor la Prima TV.

Liderul UDMR nu crede că social-democraţii s-ar mobiliza pentru Nicolae Ciucă, în cazul în care PSD şi PNL ar susţine un candidat comun la alegerile prezidenţiale: pe actualul preşedinte liberal.

Kelemen Hunor este de părere că PSD nu are niciun interes să-l susţină pe Mircea Geoană la alegerile prezidenţiale. Marcel Ciolacu ar trebui să fie candidatul social-democraţilor pentru Cotroceni, susţine liderul UDMR.

„Nici eu nu cred că domnul Geoană crede că va fi candidatul PSD. Nu cred. Totuşi, are o experienţă, a fost şi preşedintele PSD, cunoaşte partidul bine. De ce să-l susţină PSD? Normal, Marcel Ciolacu ar trebui să fie candidatul PSD pentru că este preşedintele partidului. Nu ştiu dacă-şi doreşte. Nu sunt foarte convins că Marcel Ciolacu îşi doreşte să fie candidat la prezidenţiale”, a spus Kelemen Hunor.

Totodată, liderul UDMR este de părere că USR poate ajunge în finala prezidenţială, cu condiţia să scoată un rezultat bun la alegerile europarlamentare şi locale.

De asemenea, Kelemen Hunor a reiterat că nu va mai fi candidatul UDMR la alegerile prezidenţiale.

„Nu mă interesează. Pentru mine, farmecul candidaturii la prezidenţiale a trecut după prima încercare. Am mai încercat fiindcă au spus colegii că tu eşti preşedintele UDMR, trebuie să candidezi. Am mai candidat de două ori. Eu nu mai am această ambiţie să fiu candidat la prezidenţiale şi să-mi ridic notorietatea şi eventual încrederea”, a conchis preşedintele formaţiunii maghiare.