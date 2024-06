Într-o declarație ulterioară, Marcel Ciolacu și-a exprimat dorința ca cât mai mulți cetățeni să-și exercite dreptul de vot, pentru a asigura legitimitatea celor aleși. La secția de votare din Buzău, unde a mers în jurul orei 08:00, Marcel Ciolacu a subliniat importanța unei echipe valoroase capabilă să implementeze proiecte, inclusiv cele finanțate din fonduri europene, atât la nivel local, cât și la nivelul județului.

”Cum este normal, am votat pentru performanţă în administraţie, am votat pentru o echipă valoroasă care a ştiut să implementeze proiecte, mai ales proiecte europene, atât la nivelul municipiului Buzău, cât şi la nivelul Consiliului judeţean. De asemenea, am votat româneşte, am votat pentru o voce puternică în Parlamentul European, pentru prima oară pentru o voce unită în Parlamentul European”, a spus liderul PSD, Marcel Ciolacu.