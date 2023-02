Potrivit comunicatului transmis de Ministerul Apărării Naționale (MApN), sistemele de apărare antiaeriană românești prezente în anul 2022 la repetițiile pentru Ceremonia militară de Ziua Națională a României au fost prezentate în mod fals ca îndreptându-se în prezent către granița cu Republica Moldova.

„Semnalăm apariția în mediul online a unei știri false cu privire la o așa-zisă „relocare” recentă a unor sisteme de apărare antiaeriană din dotarea Armatei României către frontiera cu Republica Moldova.

Materialul video folosit în postările pe acest subiect realizate pe diferite platforme on-line, în care apar, printre altele, sisteme HIMARS și Gepard din dotarea unor unități militare românești, a fost realizat la sfârșitul lunii noiembrie 2022, în centrul orașului Alba Iulia, cu prilejul antrenamentelor pentru ceremonia militară organizate pentru sărbătorirea Zilei Naționale a României.

În mod fals, cu scopul evident de a induce panica, materialul video este prezentat, în 27 februarie 2023, drept „mutarea sistemelor de apărare antiaeriană românești către frontiera cu Republica Moldova, în această dimineață””, se arată în comunicatul transmis de MApN.

MApN precizează că postarea a fost dezmințită și de comentariile unor internauți care și-au dat seama că materialul video este unul vechi, filmat în 2022, cu ocazia Zilei Naționale a României.

„Partea pozitivă și încurajatoare a acestei situații este că mulți dintre utilizatorii care au postat comentarii la această postare au observat că materialul video este, în fapt, o înregistrare veche, au indicat corect și locația reală a filmării, fiind chiar apeluri către utilizatori să nu (re)distribuie aceste informații false.

Vă reamintim că puteți verifica veridicitatea unor informații de acest gen, cu caracter senzaționalist și cu tentă panicardă, consultând sursele oficiale.

Dacă sesizați și alte asemenea înregistrări, vă rugăm să ni le trimiteți aici. Vom face verificările cu maximă operativitate și vom reveni cu explicații”, a transmis Ministerul Apărării Naționale (MApN)

Video claiming to show military equipment in Romania moving towards Moldova is disinfo. Looks like an info-op to stoke up tensions between Moldova, Romania and the Russian sham republic Transnistria. https://t.co/oBNUMnSklq

— Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) February 27, 2023