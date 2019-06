Malta-România s-a terminat 0-4. Naționala ajunge pe locul 2 în Grupa F, la egalitate de puncte cu Suedia.

Tricolorii l-au făcut mândru pe Cosmin Contra,

„Sa nu subestimam adversarul! Trebuie sa atacam, sa fim inspirati in fata portii, asa cum am facut-o cu Insulele Feroe, cand am marcat de trei ori intr-un interval scurt de timp”, a declarat antrenorul înainte de meci.

Și Ianis Hagi a fost pregătit pentru meciul din această seară,

„Important este sa castige echipa, nu sa marchez eu. Rolul meu este sa pasez decisiv pentru colegii mei si sper sa reusesc acest lucru si in meciul cu Malta”, a declarat Ianis.

Au marcat Puşcaş 7, 29, Chipciu 34, Dennis Man 91. România a terminat meciul în inferioritate numerică. Chipciu a primit două cartonașe galbene și a fost eliminat.

Arbitru: Dennis Higler. Asistenţi: Davie Goossens şi Joost van Zuilen (Olanda) Malta: Bonello – Z. Muscat, Agius (cpt.), S. Borg, Zerafa – R. Muscat, P. Fenech, Mbong, Corbolan – Effiong, Gambin

Rezerve: Hogg, Haber – Apap, Xuereb, Zerafa, Fenech, Kristensen, Mintoff, Caruana, Vella, Mifsud, Nwoko

Selecţioner: Ray Farrugia România: Tătăruşanu (cpt.) – Chipcius, I. Cristea, Nedelcearu (Săpunaru 34), Bancu – I. Hagi, R. Marin, T. Băluţă, A.Maxim – Puşcaş, Keşeru

Rezerve: I. Radu, Lung jr – Anton, Toşca, Nistor, Rotariu, Ţucudean, Stanciu, Grozav, Deac

Selecţioner: Cosmin Contra

