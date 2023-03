Magnatul Rupert Murdoch, în vârstă de 92 de ani, se însoară pentru a cincea oară. El a anunțat logodna cu partenera sa, Ann Lesley Smith, fost angajat al poliției.

Murdoch și Smith, în vârstă de 66 de ani, s-au cunoscut în septembrie, la un eveniment organizat la podgoria miliardarului din California.

„Mi-a fost teamă să mă îndrăgostesc. Sper să fie pentru ultima oară. Sunt fericit”, a declarat omul de afaceri pentru New York Post, una dintre publicațiile sale.

„Pentru noi amândoi este un dar de la Dumnezeu. Ne-am întâlnit în septembrie anul trecut. Sunt văduvă de 14 ani. Ca și Rupert, soțul meu a fost un om de afaceri… Așa că vorbesc limba lui Rupert. Împărtășim aceleași convingeri”, a declarat ea pentru New York Post.

Nunta va avea loc la sfârșitul verii

„Amândoi suntem nerăbdători să ne petrecem a doua jumătate a vieții împreună”, a precizat el.

Nunta va avea loc la sfârșitul verii, iar cuplul își va împărți timpul între casele din California, Montana, New York și Marea Britanie, a susținut BBC.

Murdoch s-a despărțit de cea de-a patra soție anul trecut și are șase copii din precedentele căsătorii. El este președintele Fox Corp, compania-mamă a Fox News Channel și controlează de asemenea News Corp.

Prin intermediul grupurilor sale, magnatul deține sute de media, în special în SUA, inclusiv companii care controlează influentul post de televiziune conservator Fox News, cotidianul economic Wall Street Journal şi tabloidul de dreapta New York Post. El este, de asemenea, patronul publicațiilor britanice The Sun și The Times şi al unor ziare din Australia.

Divorț răsunător de cea de-a patra soție

În luna august 2022, s-a aflat că Rupert Murdoch și Jerry Hall au încheiat procedura de divorț. Miliardarul a decis atunci să îi lase actriței zeci de milioane de lire sterline și un conac. Acordul de divorț nu i-a dat controlul asupra niciuneia dintre numeroasele proprietăți din SUA ale lui Murdoch.

Cuplul s-a căsătorit în 2016 după o relație scurtă, iar Murdoch spunea atunci că este „cel mai norocos și mai fericit om din lume”. La rândul ei, Jerry Hall a fost căsătorită anterior cu Mick Jagger, solistul trupei Rolling Stones. The New York Times a spus că apropiații lui Murdoch au fost „surprinși” să audă de divorț, deoarece relația celor doi părea foarte solidă.

În context, trebuie spus că Rupert Murdoch l-a desemnat succesor pe fiul lui cel mare, după ce s-a căsătorit cu Jerry Hall. Astfel, acesta a obținut un rol mai proeminent în conducerea Fox News și Wall Street Journal.