Consultanta gratuita

Fiecare client al magazinului online Pestre.ro beneficiaza de consultanta gratuita pentru alegerea produselor de menaj, sanitare, horeca sau pentru climatizare si pentru lupta cu daunatorii, astfel incat alegerile sa fie facute in cunostinta de cauza. Clientul cumpara doar ceea ce are nevoie si echipa se angajeaza sa gaseasca solutii pentru toate problemele.

Garantie de prindere la plante vii sau inlocuirea lor gratuita

Pentru toate produsele vegetale, clientul primeste garantia prinderii. In cazul in care florile, pomii fructiferi, arbustii sau semintele nu se prind aceste produse vor fi schimbate gratuit, sau cumparatorul primeste un voucher egal cu valoarea lor pentru a achizitiona alte produse.

Aceasta schimbare are loc doar in primul sezon dupa cumparare, spre exemplu, produsele cumparate toamna pot fi schimbate primavara imediat urmatoare, in timp ce produsele achizitionate primavara pot fi schimbate toamna.

Cele mai rapide livrari – clientul primeste 3% inapoi atunci cand comanda nu ajunge la timp

Echipa Pestre.ro pune accent pe livrari iar intreaga atentie este concentrata pe satisfactia clientului. Se fac eforturi permanente pentru ca fiecare cumparator sa beneficieze de o experienta de cumparare perfecta, motiv pentru care se ofera garantia livrarilor la timp. In cazul in care comanda nu ajunge in perioada comunicata, cumparatorul primeste 3% din valoarea comenzii inapoi.

Pentru a primi aceasta suma, clientul trebuie doar sa contacteze firma prin e-mail in urmatoarea zi fata de cea comunicata pentru livrare, pentru a confirma faptul ca produsele nu au ajuns la timp. Dupa ce comanda ajunge si firma primeste confirmarea curierului, cei 3% vor fi primiti sub forma de voucher pe adresa de mail.

Pestre.ro – un magazin online bazat pe produse de calitate premium

Inca de la aparitia pe piata, in 2015, magazinul a fost creat din pasiunea si din dorinta de a oferi ajutor micilor fermieri, gradinarilor sau agricultorilor si astfel a fost construit acest magazin online cu produse premium, care vine in sprijinul activitatilor de gradinarit si amenajari moderne.

Pentru a evita neplacerile cauzate cumparatorilor, Pestre.ro a realizat colaborari doar cu firme de incredere care pot oferi servicii de inalta calitate si produse premium, la costuri rezonabile, astfel incat fiecare client sa fie multumit.

De la aparitie si pana in prezent, echipa s-a exstins si acelasi lucru s-a intamplat si cu aria de activitate. Pornind de la utilaje si seminte pentru micii producatori si fermieri, in prezent, Pestre.ro activeaza si in domeniul horeca si ofera produse de climatizare, sanitare, de menaj si chiar piese de schimb pentru utilaje. Aceasta evolutie a aparut din dorinta de a acoperi o arie cat mai mare de activitati din domeniul casa si gradina.

Magazinul online Pestre.ro isi asteapta clientii cu cele mai bune rapoarte calitate pret si cu garantii suplimentare pentru calitatea produselor oferite.

