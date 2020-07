Premierul Ludovic Orban nu se teme de o moţiune de cenzură şi că nu există niciun motiv pentru depunerea acesteia.

Orban nu ia în seamă PSD-ul

„Nu mă tem, am conştiinţa datoriei împlinită, nu există niciun motiv pentru depunerea moţiunii de cenzură, iar ultima formaţiune care are legitimitate să depună moţiune de cenzură este PSD, care şi-a bătut joc de România”, a spus Orban, la Realitatea Plus.

El a explicat că obiectivul Guvernului este de a creşte pensiile, însă în măsura în care veniturile permit acest lucru.

„Obiectivul nostru este să creştem pensiile, să creştem alocaţiile, le vom creşte, dar le vom creşte cu cât permite realitatea economică şi veniturile pe care le înregistrăm”, a mai spus Orban.