Premierul Ludovic Orban și-a exprimat joi seară rezervele asupra deciziei luate de profesorul Alexandru Rafila, reprezentatul României la Organizația Mondială a Sănătății, de a candida la alegerile parlamentare de la sfârșitul anului pe listele PSD.

”S-a schimbat cu ceva PSD? Nu s-a schimbat cu nimic. Cu o floare nu se face primăvară. Nu-i cunosc abilitățile politice ale domnului Rafila.

”A luat o decizie greșită”

Cred că locul domnului Rafila nu este în PSD. Mi se pare că a luat o decizie greșită și într-un moment în care, hai să fim cinstiți, e nevoie de fiecare specialist în această bătălie, și oarecum intrarea în politică, mai ales de pe poziția de repezentant al României în OMS și de om care este extrem de activ implicat în consiliul de suport tehnico-științific și în alte structuri.

E decizia fiecărui om, ea va fi judecată de oameni. Pe de altă parte, PSD rămâne tot PSD”, a spus Orban, la Digi 24 Tv.

Medicul Alexandru Rafila, care va candida pentru Parlament din partea PSD, a declarat joi că a fost un pas dificil pentru el să intre în politică, dar, pe de altă parte, având în vedere că a avut o carieră administrativă în spate, a considerat că are suficient de multă experienţă ca să ajute ţara.

”Pot să ajut această ţară”

„A fost un pas dificil pentru mine, recunosc, dar, pe de altă parte, având în vedere că am avut o carieră administrativă în spate, am considerat că am suficient de multă experienţă să pot să ajut, nu neapărat PSD, să pot să ajut această ţară, împreună cu mulţi alţi colegi, încât să putem să avem o legislaţie în domeniul sănătăţii care să facă posibilă şi pentru oamenii din România un deziderat la care noi suntem parte, dar, din păcate, nu l-am atins: accesul universal la servicii de sănătate.

Adică, fiecare om din această ţară să poată să obţină atunci când are nevoie, unde are nevoie, fără să îl împovăreze financiar, serviciile medicale de care ar trebui să beneficieze.

E dificil, trebuie câteva ingrediente, în primul rând este nevoie de o legislaţie, este nevoie de oameni care să implementeze acea legislaţie, de finanţare şi poate mai presus de orice cred că este vorba despre buna credinţă în aceste demersuri”, a spus Rafila într-o conferinţă de presă susţinută la sediul PSD.

El a adăugat că „intoleranţa, polarizarea excesivă fac de foarte multe ori imposibilă colaborarea în atingerea unor ţeluri comune”.

Rafila a spus că urmează să semneze o adeziune la PSD.