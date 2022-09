Acuzații dure la adresa lui Liviu Dragnea! Fostul președinte PSD, acuzat că a vrut să fure un partid. Se va lăsa cu plângere penală

Fostul președinte al Partidului Social Democrat (PSD) este acuzat că a încercat să fure un partid pentru ca fostul ministru Carmen Dan să fie numită președinte, spune Dumitru Preda, președintele Partidului Dreptății Sociale.

În comunicatul de presă trimis, fondatorul partidului înființat pe data de 13 mai 2022, amenință cu plângere penală.

„Pe data de 21 septembrie 2022 am fost sunat de vechea mea cunoștință, Rafael Mario Ilie, care m-a rugat să ne întâlnim, pentru că dorește să se înscrie în partidul meu, și să mijlocească ulterior o fuziune cu A.P.P., partidul în care este Codrin Ștefănescu. La rugămintea sa, am mers la fostul sediu al A.P.P. Sector 5, în care își desfășurase activitatea Rafael Mario Ilie. În sediul respectiv, am avut surprinderea să văd că eram așteptat, în afară de Rafael Mario Ilie și de către Nicolae Liviu Dragnea și Carmen Dan”, se arată în începutul comunicatului de presă.

I s-a cerut predarea funcției de președinte

Dumitru Preda povestește că i s-a cerut să lase niște decizii de numiri în funcții, semnate de către el și de către secretarul general al partidului său, lucru ce l-a și făcut. Ulterior, la o zi după această întâlnire, Dumitru Preda spune că a fost sunat de către Liviu Dragnea să vină la sediul unde a avut loc ședința și să predea funcția pe care o deține. Persoana care urma să ocupe această funcție era nimeni alta decât fostul ministru Carmen Dan.

„Nicolae Liviu Dragnea și Carmen Dan mi-au spus că au 24 de organizații județene ale A.P.P., cu structuri complete, care vor să se înscrie în partidul meu, respectiv P.D.S.E. Desigur, în calitate de Președinte al unui partid mic, abia înfințat am fost deosebit de surprins și încântat! Nicolae Liviu Dragnea și Carmen Dan mi-au cerut să le las niște decizii de numiri în funcții, în alb, semnate de mine și de Secretarul General al P.D.S.E., urmând ca ei să își completeze deciziile respective, cu membrii celor 24 de organizații județene, care în mod automat deveneau și președinți ai filialelor. Asta am și făcut! După ce le-am lăsat deciziile de numire, în alb, semnate de mine și de Secretarul General al P.D.S.E., ne-am despărțit, urmând să ne vedem, când sunt documentele completate.

A doua zi, pe 22 septembrie am fost sunat de Nicolae Liviu Dragnea, care mi-a cerut pe un ton imperios, să mă prezint la sediul A.P.P. Sector 5 (cel în care avusese loc întâlnirea relatată), și să predau funcția de președinte al P.D.S.E. doamnei Carmen Dan!! Nicolae Liviu Dragnea și-a motivat solicitarea de a-i ceda total partidul, pe seama faptului că membrii nou veniți, nu mă acceptă ca președinte, și vor s-o numească pe doamna Carmen Dan în această funcție”, se mai arată în comunicatul de presă.

A fost victima unei tentative de escrocherie politică

În cadrul aceluiași comunicat de presă, acesta a mai spus că nu a fost de acord cu cererea lui Liviu Dragnea și că și-a dat imediat seama că a fost victima unei escrocherii politice. De asemenea, Dumitru Preda a mai spus că va face și plângere penală.

„Bineînțeles că nu am fost de acord, mi-am dat seama că am fost victima unei tentative de escrocherie politică, prin care se intenționa să fiu deposedat de partid, și să-l ofer pe tavă, de-a gata, lui Nicolae Liviu Dragnea și găștii sale! În calitate de Președinte și fondator al P.D.S.E. declar nule deciziile de numire, prin care Nicolae Liviu Dragnea și acoliții săi au încercat să intre în posesia P.D.S.E! După caz, vom face și Plângere penală!!”, se mai arată în comunicatul de presă.