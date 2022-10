Lovitură pentru Vladimir Putin! Președintele rus a pierdut un aliat important. Tensiunile se adâncesc la Moscova

Secretarul adjunct în Consiliul General al Partidului Rusia Unită, formațiune politică inventată de Vladimir Putin, a postat recent pe canalul său de Telegram un videoclip în care prezintă arestarea lui Alexei Slobodeniuk. Acesta este un angajat al grupului media Patriot, aflat în proprietatea lui Evgheni Prigozin, cel care a fondat armata privată Grupul Wagner.

Înregistrarea arată cum bărbatul este pus la pământ și încătușat de trei bărbați, îmbrăcați în haine militare și înarmați până în dinți. Mai apoi, poate fi observat cum din spate vine un civil care strânge de pe jos un laptop și două telefoane mobile, iar apoi dă un mesaj.

Trebuie menționat că Alexei Slobodeniuk coordona mai multe bloguri militare pe platforma socială Telegram, printre care „Release Z Kraken”, cu 282.000 de abonați și „Skaner”, cu 150.000 de abonați.

Explicația oferită de Institutul pentru Studiul Războiului

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a publicat recent un raport în care amintește de faptul că Slobodeniuk a criticat „mai mulți oficiali și militari dintre care cei mai proeminenți”.

„A criticat mai mulți oficiali și militari dintre care cei mai proeminenți au fost ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, președintele Dumei de Stat Viaceslav Volodin și purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov. Autoritățile ruse l-au reținut pe Slobodeniuk sub acuzația de fraudă. Arestarea sa sugerează că Putin încearcă să stabilească limite pentru criticarea publică a oficialilor”, este scris în raportul publicat de Institutul pentru Studiul Războiului.

Bloggerul a fost arestat de reprezentanți ai Rosvgardia, armata creată de Putin, care i se subordonează în totalitate. FSB-ul, conform primelor indicii, nu a fost implicat în operațiune.

Arestarea lui Slobodeniuk confirmă faptul că între Evgheni Prigozin și președintele Rusiei au apărut tensiuni care nu mai pot fi ascunse, notează spotmedia.ro

În urmă cu câteva zile, miliardarul a făcut o declarație publică în care admite că el a creat Wagner Group în 2014, același an în care Rusia anexează Crimeea și se formează forțele separatiste din estul Ucrainei.

„Am curățat singur armele vechi, am făcut singur rost de veste antiglonț și am găsit specialiști care să mă ajute. Din acel moment, la 1 mai 2014, s-a născut un grup de patrioți, care ulterior a devenit Batalionul Wagner. Sunt mândru că am putut să protejez interesele țării”, a scris Evgheni Prigozin pe pagina oficială de pe platforma online VKontakte

Evgheni Prigozin a pornit o campanie împotriva oficialilor din jurul lui Putin

De asemenea, Evgheni Prigozin a pornit o campanie împotriva oficialilor din jurul lui Putin. Au fost vizați Serghei Șoigu, ministrul Apărării, Serghei Lavrov, ministrul de Externe și Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

În urma înfrângerii din Liman, o localitate strategică de pe frontul de est, pierdută de ruși, mai multe critici au fost lansate asupra celor trei atât în mediul online, cât și la posturi de televiziune.

Arestarea lui Slobodeniuk e un răspuns dat de Putin la atacurile lui Prigozin, dar și o oficializare a tensiunilor dintre cei doi. În acest moment, are loc o cursă între Prigozin și Putin pentru a-și face cât mai mulți aliați, notează sursa menționată.