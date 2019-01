Lovitură năucitoare pentru Tudorel Toader din partea PSD! Ce este OBLIGAT să facă ministrul Justiției! Ultimul avertisment! Klaus Iohannis, implicat

Deputatul Cătălin Rădulescu, cunoscut mai mult ca Mitralieră a scris joi, pe Facebook, că liderii partidului sunt obligaţi să ia în CExN o „hotărâre urgentă” dacă îl acuză sau nu pe Klaus Iohannis pentru trădare naţională. Acesta i-a transmis ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, şi că trebuie să dea amnistia şi graţierea pentru a repara abuzurile din justiţie.

„Am crezut ca anul 2019 va aduce mai multă înţelegere , mai multă linişte şi ca actorii politici (şi nu numai ) vor înţelege pe de-o parte sa se manifeste in limitele constituţionale , dar şi pe de alta parte sa înţeleagă (unii) ca experienţa profesională nu ii certifica sa fie deasupra deciziilor politice. Nici nu a început bine luna Ianuarie şi pe scena politica unii continua sa sfideze constituţia (ca şi in 2018) iar alţii foarte glumeţi ne dau lecţii de politica penală. In aceasta stare de lucruri trebuie sa fac câteva precizări:

1. Cred ca nu mai putem continua, tolerand atitudinea profund neconstituţională a Preşedintelui Iohannis, fapt pentru care CEx-ul Psd trebuie sa aleagă între acţiunea de acuzare a Preşedintelui pentru trădare naţionala şi incapacitatea temporara a Preşedintelui de a-şi exercita atribuţiile constituţionale (prin rea-voinţa). Blocajul constituţional, pe care Preşedintele Iohanis , l-a practicat (in cazul revocării procurorului sef Dna , in cazul revocării procurorului general, refuzând sa numească persoana nominalizata ca şi procuror sef Dna, refuzând sa revoce doi miniştrii şi sa numească deîndată pe ceilalti doi miniştrii propuşi de premier şi refuzând sa numească un nou sef de stat major), atacând permanent toate legile trimise de parlament sau blocând (fără motiv) rectificarea bugetară şi atacând sistematic guvernul şi parlamentul atât pe plan intern dar si internaţional şi nerespectând in mod voit deciziile Curţii Constitutionale, ne obliga sa luam o hotărâre urgentă”, a scris pe Facebook deputatul PSD Cătălin Rădulescu.

Social-democratul i-a mai transmis ministrului Justiţiei, că nimeni nu este de neînlocuit şi că acesta, că îi place sau nu îi place, trebuie să pună în aplicare ce vrea PSD.

„2. Pe de alta parte am asistat la acest început de an, la o lecţie de “politica penală“ făcută in cadrul unui interviu de nimeni altul decât glumeţul Tudorel Toader, încă Ministru al Justitiei şi care uşor uşor începe sa creadă ca e un guru al cutumelor juridice. Domnul ministru uita însă unele lucruri esenţiale :

a. faptul ca dansul a iniţiat modificări ale codului penal şi ale codului de procedura penală in 2017 şi pe care le-a trimis parlamentului (insistând sa ne spună ca modificările făcute de dansul au fost declarate toate constituţionale), nu putea împiedica exercitarea atributului parlamentar al deputaţilor şi senatorilor de a prezenta amendamente, cu tot riscul de a-l supăra pe domn profesor care tratase destul de simplist modificarea acestor coduri ;

b. am înţeles ca dansul nu a bătut la usa partidului nostru şi a venit ca un cavaler al stopării ororilor din justiţie si al “ stingerii focului de după ordonanţa 13 (declarată in fapt ca fiind constituţională domnule ministru )“ însă trebuie sa înţeleagă ca, cu toată experienţa juridică pe care nimeni nu i-o neaga, nu a dat vreun examen pe post, si ca vrea sau nu vrea, sau ii place sau nu, trebuie sa pună in practica deciziile CEx-ului Psd şi programul de guvernare ;