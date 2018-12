Lovitură imensă pentru românii din Italia! Ce se va întâmpla cu mașinile lor

Cei care nu îşi pun la punct actele, în perioada de graţie pusă la dispoziţie de autorităţi, riscă amenzi de până la 7.000 de euro şi punerea sub sechestru a autoturismului.

În acest sens, Eugen Tomac, liderul PMP, i-a transmis o scrisoare lui Matteo Salvini.

"În atenţia dlui Matteo Salvini, Viceprim-ministru şi Ministru al Afacerilor Interne al Italiei

V-ati prezentat in fata propriilor alegatori cu sloganul „Italienii pe primul loc”, transmitand mesajul de prigonire in Italia a cetăţenilor aparţinând altor state ale Uniunii Europene, politica dumneavoastră e profund greşită şi nu are nimic de-a face cu secolul în care trăim.

Recentele modificări pe care le-aţi adus Codului Rutier italian, care interzic persoanelor ce au rezidenţa în Italia de mai mult de 60 de zile să circule cu un vehicul înmatriculat în străinătate, sunt profund discriminatorii şi îngrădesc libera circulaţie a cetăţenilor europeni, un principiu fundamental înscris la articolul 45 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

În Italia locuiesc permanent sau provizoriu peste 1,2 milioane de cetăţeni români care au contribuit în ultimii ani la bunul mers al economiei Italiei şi care s-au integrat fără probleme în comunităţile pe care le deservesc. Popoarele noastre au o legătura unică, clădită în mii de ani, iar statele noastre au o cooperare strategică specială, motiv pentru care trebuie să privim cu grija la cetăţenii noştri, nu să îi vânăm pe nedrept.

Cetăţenii români care trăiesc în Italia trebuie să fie protejaţi, nu sancţionaţi într-o manieră greu de înţeles. Conform noilor prevederi ale Codului Rutier italian, dacă ai maşină cu numere româneşti şi permis italian, poliţia îţi ia numerele, te amendează pe loc cu minim 712 Euro si in cazul in care in termen de 180 zile nu inregistrezi masina sau parasesti Italia, masina se va confisca de catre Statul Italian. Legea trebuie respectata, dar nu vrem ca o măsură internă să afecteze cetăţeni nevinovaţi, cu respect faţă de lege, pentru care Italia este a doua lor casă.

Este important ca niciun cetăţean al Uniunii Europene să nu aibă sentimentul că este sancţionat pe nedrept. Ar trebui să existe instituţia prevenţiei pentru orice abatere care ţine de siguranţa rutieră internă.