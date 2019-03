Sportiva de numai 19 ani, cu destul de puțină experiență competițională în WTA, a dispus de fostul lider mondial în trei seturi, 6-2, 3-6, 6-2, după o oră și 40 de minute de joc.

Marketa Vondroușova, în vârstă de 19 ani, alături de Bianca Andreescu, sunt una dintre cele mai mari surprize ale acestui turneu. Acestea, împreună cu belarusa Aryna Sabalenka, în vârstă de 20 de ani, ele ar putea da startul că o nouă generație se ridică în tenisul feminin.

Simona Halep, care anul trecut a ajuns până în semifinale la Indian Wells, pierde puncte în clasamentul WTA live și coboară deocamdată pe locul 3, fiind depășită de Petra Kvitova.

Pentru Marketa Vondrousova este prima victorie împotriva unei jucătoare din top 10 WTA, iar sportiva din Cehia nu și-a ascuns imensa bucurie în interviul de pe teren:

„A fost un meci foarte greu, am luptat pentru fiecare punct şi am alergat foarte mult. La un moment dat, chiar am crezut că mor. Dar vă mulţumesc pentru sprijin. E o săptămână uimitoare pentru mine. Sunt atât de bucuroasă că m-am calificat, mă bucur atât de mult pentru felul în care am jucat”, a declarat Vondrousova, după ce și-a agățat în cui câteva „trofee” importante săptămâna aceasta: victorii cu Daria Kasatkina, Jelena Ostapenko și acum cu Simona Halep, potrivit Digi24.ro.