Ministrul propus al Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, Ion Ştefan, a declarat, marţi, la audierile din comisiile parlamentare de specialitate, că din 2 martie cererile de rambursare pe Programul Operaţional Regional se depun la minister doar în format electronic.

„Legat de digitalizare, data trecută la audieri am arătat cum stau cutiile cu bibliorafturi pe holuri şi cum se plimbă cu căruciorul dintr-un birou în altul documentele pentru a fi semnate. Vă anunţ că de ieri, 2 martie, cererile de rambursare POR nu se mai depun decât în format electronic. Absolut toate cererile de rambursare se depun la minister doar în format electronic. Cât de curând vom elimina şi căruciorul de transport din cadrul ministerului. Mai întâi sub formă pilot. În cadrul procedurii urmează şi contractele de finanţare să fie depuse pentru a fi semnate doar în format electronic. Pentru acest lucru, ministerul are deja un contract în implementare”, a precizat Ion Ştefan, potrivit Agerpres.

Ion Ștefan face precizări şi despre spitalele regionale

„Pe 17 martie va avea loc la Bruxelles ceremonia de aprobare de către Comisia Europeană a primului spital regional de urgenţă – cel de la Iaşi – al cărui contract de finanţare l-am semnat anul trecut. Investiţia are o valoare de 500 milioane de euro. Guvernul liberal lucrează şi pentru parafarea contractelor pentru celelalte două spitale. La spitalul regional de urgenţă Cluj, proiectul este în etapa de precontractare, urmează să fie semnat contractul în această lună. La spitalul regional de urgenţă Craiova au fost solicitate clarificări la etapa de evaluare. Contractul de finanţare urmează să fie semnat în aprilie 2020”, a arătat Ion Ştefan.

Acesta a mai spus că la Stadionul Ghencea lucrările avansează astfel încât antrenamentele pentru EURO 2020 să poată avea loc, menţionând că „scaunele au fost montate aproape în totalitate şi în aprilie se montează gazonul”.

La întrebările parlamentarilor privind sesizările primite din teritoriu referitoare la neachitarea unor facturi pe Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) din decembrie, Ion Ştefan a menţionat că nu sunt cereri de plată pe PNDL din 2019 neachitate.

„Nu sunt cereri de plata din 2019 neachitate. Toate cererile de plată pot fi achitate cu o altă cerere. UAT-urile (Unităţile Administrativ Teritoriale – n.r.) trebuie să vina cu o nouă cerere. Sunt 100 cereri de plată din ianuarie achitate astăzi, în valoare de 41 milioane de lei. (…) Nu sunt cereri valide de plata pe PNDL din 2019 neachitate”, a dat asigurări Ion Ştefan.

Ion Ştefan a primit, marţi, aviz negativ pentru funcţia de ministru al Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei din partea comisiilor de specialitate din Parlament.

S-au înregistrat 10 voturi „pentru”, 20 „împotrivă” şi 6 abţineri.

