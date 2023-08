Așadar, Oana Leonte a răbufnit după ce au apărut informații în presă potrivit cărora Liviu Dragnea a invitat-o la munte și i-a trimis cadouri scumpe. Politicianul din Alianța pentru Patrie (APP) a lansat un mesaj dur la adresa fostului lider PSD și a subliniat că este o persoană pe care nu o agreează.

Mai mult, Oana Leonte a ținut să sublinieze că nu suportă mincinoșii și trădătorii, fiind „foarte bucuroasă când Alianța Pentru Patrie a scăpat de un astfel de om”.

Oana Leonte l-a criticat dur pe Liviu Dragnea

„Nu am nicio relație cu Liviu Dragnea! Este o persoană pe care nu o agreez. Nu suport mincinoșii, trădătorii și libidinoșii! Nu vreau să am niciun fel de relație cu acest om. Am fost foarte bucuroasă când Alianța Pentru Patrie a scăpat de un astfel de om.

Nici măcar în cele mai negre vise nu îmi doresc să fie Liviu Dragnea iubitul meu. Oana Leonte nu o să fie cucerită niciodată de un măscărici. Știu că foarte mulți m-ar vrea, dar e greu. Să își pună pofta în cui!”, a declarat Oana Leonte, în urmă cu ceva timp.

De asemenea, aceasta a spus în trecut că a asistat cu „profundă mâhnire la atacurile suburbane” asupra persoanei ei, punctând că „viața privată a fiecărui cetățean nu trebuie să fie subiect de dezbateri publice”.

„Am asistat cu profundă mâhnire la atacurile suburbane asupra persoanei mele și a unor colegi din partidul Alianța Pentru Patrie prezente în mediul online. Viața privată a fiecărui cetățean nu trebuie să fie subiect de dezbateri publice.

Relația pe care o am cu domnul Liviu Dragnea este una strict profesională. Am intrat în politică pentru că îmi doresc o Românie așa cum și-au dorit-o părinții și străbunii noștri”, a scris Oana Leonte în trecut.

Fosta parteneră a lui Liviu Dragnea pare să-și fi găsit o nouă iubire după despărțire

Irina Tănase și Liviu Dragnea au fost împreună timp de opt ani, dar relația lor s-a încheiat, fiind chiar zvonuri privind o presupusă infidelitate. Despărțirea, un moment dureros pentru Irina, care a vorbit despre povestea lor atunci.

„Despărțirea de Liviu este cel mai dureros moment pe care l-am trăit până acum. Ne leagă o poveste de 8 ani, în care i-am fost fidelă, l-am sprijinit necondiționat și n-au existat fapte de care să mă rușinez. La vârsta mea, 29 de ani, n-am puterea să lupt singură împotriva unor neadevăruri. Am sentimentul amar că nu mă pot apăra, atâta vreme cât Liviu nu este dispus să mă asculte. Despărțirea dintre noi a fost bruscă”, spunea, la acea vreme, Irina Tănase.

În ciuda acestui fapt, Irina Tănase pare acum hotărâtă să continue înainte cu viața ei și să ofere o nouă șansă iubirii, alături de un alt partener important din punct de vedere financiar și social.

Ea este acum într-o nouă relație cu Roger El Akoury, fostul proprietar al lanțului de farmacii Sensiblu și acționar majoritar al companiei farmaceutice AD Pharma. De asemenea, el este co-proprietar al Cambridge School of Bucharest.