Mare atenție pentru cei care stau la bloc! Puteți fi debranșat din nou. A fost eliminată interdicția

Mai precis, interdicția de debranșare de la apă, canalizare și salubritate a dispărut, odată cu ridicarea stării de alertă. Această regulă nu a avut un termen suplimentar de aplicare, spre deosebire de alte măsuri care s-au aplicat pe perioada stării de urgență.

Potrivit OUG nr. 70/2020, orice operațiune de debranșare de la utilități (n. red. gaze naturale, electricitate, apă, canalizare sau salubritate) a trebuit amânată până după încheierea stării de alertă.

Debranșarea de la electricitate și gaze naturale

Trebuie menționat că debranșarea de la rețelele de furnizare a electricității și gazelor naturale a putut fi realizată din noiembrie 2021, deoarece autoritățile au observat că erau foarte mulți oameni care profitau de situație și nu-și plăteau facturile.

Facturile la energie vor crește în următorii 2-3 ani

Amintim că redacția Capital a organizat anterior o dezbatare în legătură cu criza energetică. La discuții a fost invitată și Anca Sinea, vicepreședinte al Asociației Centrul pentru Studiul Democrației și coordonator al proiectului Observatorul Român al Sărăciei Energetice.

Conform datelor culese de aceștia, pentru 45,3% din populație facturile la energie reprezintă o povară prea grea în bugetul gospodăriei proprii. Aceștia plătesc peste 10% din bugetul familiei pentru utilități, luând bani în mod direct de la altele, precum medicamente, haine, alimente, economii, etc.

„În ceea ce privește înțelegerea sărăciei energetice, datele rămân o problemă mare. Putem să evaluăm o modificare uitându-ne la datele un pic mai îndepărtate. Înainte de criza pandemică aveam o situație destul de clară asupra românilor care plăteau din bugetul de familie utilitățile și ajungeau sub pragul de sărăcie. În 2015 aveam sub 10% dintre români, înainte de criza pandemică, acest procent a crescut la 13%. Intuim că scăderea veniturilor familiare și creșterea prețurilor au pus o presiune mare pe bugetele de familie. Impactul asupra bunăstării oamenilor de rând, a consumatorilor, este mult mai mare. După ce își plătesc facturile, aproximativ 13% dintre români cad sub pragul de sărăcie materială. Peste 45% dintre români înainte de criza pandemică plăteau mai mult de 10% din buget pentru energie. Acesta este un indicator al sărăciei energetice”, a spus Anca Sinea într-o ediție a emisiunii „Subiecte Capital”.