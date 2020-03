„La 31 decembrie 2019, prețul barilului de petrol era 68 USD. Astăzi preţul barilului de petrol este de 50,3 USD. O scădere de 18 dolari/baril (-27%). Influența în prețul combustibilului ar trebui să fie de 49 de bani. Dacă adăugăm și influența reducerii accizei, de 32 de bani, ar trebui să avem o scădere totală de 81 de bani!

Daca ne uităm la site-ul peco-online, observăm faptul că pretul benzinei a scăzut de la 5,58 lei/l la 31 decembrie 2019 la 5,13/l lei, astăzi. (-8%). O diferentă de 45 de bani mai mică, iată, decât scăderea care ar fi trebuit sa se faca pe seama scăderii pretului barilului de petrol, dar extraordinar de mică dacă tinem cont că influenta eliminarii supraaccizei a fost de 32 de bani”, a scris Adrian Câciu.

„Prima concluzie: scăderea accizei are efect zero, având in vedere că nici astăzi nu avem o scadere care sa adune influenta scăderii pretului petrolului cu scaderea accizei (ar fi trebuit sa avem o scădere de 81 de bani/l iar noi avem o scadere globala de doar 45 de bani)! In două luni!

Dacă ne uităm la acelaşi site, observăm faptul că preţul la motorină a scăzut de la 5,76 lei/l la 31 decembrie 2019 la 5,25 lei/l astăzi. (-8,7%). O scadere de 51 de bani. În contextul in care scăderea cumulată (acciză redusă plus scadere pret baril) ar fi trebuit să fie 81 de bani/l.

A doua concluzie: scăderea accizei, efect zero în piata de consum. Iar când Chiritoiu va mai spune ca nu sunt intelegeri pe piata combustibililor va recomand sa nu il credeti neam! Singurul efect rămâne pierderea de venit fiscal la bugetul de stat”, a conchis analistul economic.