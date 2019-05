Ies la iveală amănunte incendiare în legătură cu șeful PSD, Liviu Dragnea. Societatea despre care procurorii spun că este condusă din umbra de liderul PSD a pus mâna pe un nou contract gras. Cei de la Tel Drum, societate aflată în insolvență și trimisă în judecată pentru fraude cu fonduri europene, dosar în care este implicat și Dragnea, a câștigat al doilea contract în acest an cu Consiliul Județean Teleorman.

Potrivit contractului încheiat, miercuri, între CHTeleorman și Tel Drum, societatea va moderniza DJ 612 Calinesti (DJ 703) – Antonesti km 48+080 – 55+594 (7,514 km) pentru suma de 13 milioane de lei, anunță ziare.com.

Este al doilea contract pe care Tel Drum l-a primit în 2019 de la CJ Teleorman. La începutul acestui an, societatea a primit un contract de 10 milioane de lei pentru modernizarea DJ 506 Scurtu Mare (DJ 701) – Negreni, km 87+000 – 94+160 (7,160 km).

Este vorba despre un contract pentru modernizarea unui drum județean care a fost reparat tot de TelDrum în urmă cu câțiva ani. Mai mult, respectivul contract este menționat în raportul Oficiului European Antifraudă (OLAF) referitor la o fraudă cu bani comunitari.

In dosarul Tel Drum Liviu Dragnea este urmarit penal pentru constituirea unui grup infractional, abuz in serviciu si infractiuni privind deturnarea de fonduri europene, in legatura cu favorizarea companiei in privinta acordarii de contracte. Faptele ar fi fost comise in perioada in care era presedinte al Consiliului Judetean Teleorman.

