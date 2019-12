Fostul ministru al Muncii se referă la interzicerea cumulării pensiei cu salariu de la stat. Aceasta a mai precizat că în momentul în care a vrut să implementeze aceste măsuri, Ministerul Justiției a atenționat-o că este neconstituțional. În plus, a fost și acuzată că este comunistă.

De asemenea, fosta șefă a pensiilor a publicat și un articol mai vechi pentru a demonstra audienței sale că ceea ce spune este adevărat.

Așadar, potrivit Olguței, cei din actualul Guvern, nu „au inventat apa caldă”, ci „s-au inspirat” din măsurile pe care PSD-ul a vrut să le implementeze în perioada guvernării.

„Cand am vrut sa interzic cumularea pensiei cu salariul de la stat, cine credeti ca ma facea comunista si ma ataca pe la tv ca iau masuri neconstitutionale? Ati ghicit! Cei care cred ca inventeaza apa calda acum… De ce nu am mers pana la capat? Pentru ca Ministerul Justitiei m-a atentionat ca masura e neconstitutionala… Dar, s-o fi modificat Constitutia intre timp…”, a scris Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.

