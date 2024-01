Leonard Doroftei a luat decizia de a se muta în Canada împreună cu familia sa în 2019. Plecarea a fost determinată de dezamăgirea provocată de autoritățile din România și de opinia publică. În Canada, Doroftei își desfășoară activitatea ca antrenor de box. Și-a deschis o sală proprie, o afacere care îi aduce venituri pentru a-și asigura un trai decent. Asta, fără a lua în calcul economiile pe care le-a acumulat de-a lungul carierei sale profesioniste.

„Moșul” a rememorat și momentul în care a fost etichetat drept cerșetor în România. Acest lucru a contribuit la decizia sa de a părăsi țara și de a se muta în Canada.

Nu mai îmi găseam locul absolut deloc. M-a tras în jos locul acasă. Viața pe care am dus-o, de uzură, m-a obosit. Nimic nu se mai lega. Devenisem băiatul rău, dar eu n-am făcut rău nimănui.

”Am avut nevoie de o schimbare. Nu mă regăseam, tot ce făceam era împotriva mea. Am stat de vorbă cu niște ziariști și a doua zi au scris că sunt cerșetor. Sau impostor. Titlul a fost groaznic, toată lumea a început să mă facă cerșetor. E dureros, e urât. Nu am cerșit nimic.

Fostul boxer Leonard Doroftei a dezvăluit că își dorește să se întoarcă în România pentru copiii săi.

Fiica sa, Vanessa, nu se simte confortabil în Canada. Ea vrea să urmeze facultatea de medicină în țara natală.

”Fetița e în ultimul an la colegiu și vrea la medicină. Ea nu s-a regăsit aici, stă de patru ani în casă. Stă numai în cameră. Singura ei vacanță e când merge în România. Vrea să dea la Medicină, acasă.

„Departe de România mă ocup cu tot ce nu aș fi putut să mă ocup aici. Sunt independent, sunt antreprenor. Am intrat în lumea dezvoltării imobiliare. Prima dată am plecat în 2016, în timpul Facultății de Drept.

Primul job a fost în Resurse Umane într-o mare companie aeriană din Canada. Acolo am învățat ce înseamnă mediul corporatist și asta mi-a consolidat ideea că nu vreau să lucrez pentru nimeni altcineva decât pentru mine.

Am vrut să-mi iau mașină. În momentul în care eram în punctul de a da câteva sute de mii de dolari pe o mașină, am stat și m-am gândit că sunt oameni la mine în țară care abia își permit să mănânce și mi se pare o aroganță supremă”, spunea cu un an în urmă fiul lui Doroftei, ajuns la 26 de ani.