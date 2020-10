Masura ar fi benefica, potrivit autoritatilor, pentru ca ajuta la simplificarea procedurii prin care trebuie sa se treaca, insa deocamdata nu stie data exacta de cand va intra in vigoare.

Cum ar urma sa se desfasoare intreaga procedura?

Modificarea legislatiei ar permite oamenilor ca in situatii dificile sa mearga direct la firmele unde au asigurari RCA, pentru a solicita direct daunele, spre deosebire de modul in care se intampla lucrurile in prezent.

Soferii vor putea opta pentru o asigurare directa, prin care sa le fie decontate daunele intr-un timp cat mai scurt. Aceasta propunere vine din partea ASF si urmeaza sa fie inaintata Parlamentului, pentru a fi dezbatuta. Reprezentantii institutiei considera ca este important sa lucreze mai mult asupra cauzelor, astfel incat sa faciliteze accesul romanilor la daunele care li se cuvin.

Ce reprezinta asigurarea RCA?

Din punct de vedere legislativ, toate personale terte, care sunt sunt victime in urma unor accidente auto, care s-au produs din cauza soferilor asigurati, au dreptul sa primeasca despagubiri atat pentru daunele materiale, cat si pentru vatamarile corporale, atata timp ca dispun de un RCA ieftin.

Este vorba despre o polita obligatoriu de incheiat, fara de care un autovehicul nu poate sa circule. Mai exact, atat persoanele juridice, cat si cele fizice, au obligatia ca atunci cand au in proprietate autoturisme inmatriculate in Romania sa aiba si asigurari RCA.

Pentru ce pot primi romanii despagubiri?

In ceea ce priveste situatiile in care oamenii pot primi despagubiri prin intermediul politelor RCA, acestea trebuie neaparat sa fie stipulate in contractele incheiate intre beneficiari si firmele de asigurari si pot include, fara a se limita la acestea, urmatoarele:

despagubiri pentru pagubele aparute din cauza lipsei de utilizare a autoturismelor avariate;

pagube materiale;

vatamare corporala ori deces;

cheltuieli de judecata, care au fost acoperite de persoanele prejudiciate.

Care sunt limitele de despagubire?

In ceea ce priveste limitele de despagubire, care pot fi platite de societatile de asigurare in baza politelor RCA, ele nu trebuie sa depaseasca valoare prejudiciilor cauzate si nici nu trebuie sa fie mai mari decat limita de raspundere la care s-au angajat asiguratorii. De aceea, este recomandat ca oamenii sa foloseasca un calculator RCA inainte de a lua o decizie: astfel isi pot da seama care ar fi compania care le ofera cele mai bune conditii de pe piata.

Romasig.ro recomanda tuturor posesorilor de autoturisme sa conduca prudent, pentru a nu fi nevoiti sa foloseasca politele RCA, insa in acelasi timp le sugereaza sa fie mereu la curent cu perioada valabilitatii unei astfel de asigurari, pentru a nu fi prinsi de catre Politie pe picior gresit.