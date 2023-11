Jurnalistul Laurențiu Dan Ionescu a explicat că subiectul dezbătut în această ediție este „legea junglei” în orașul „lucrului bine făcut”. Mai precis, este vorba despre Sibiu și corupția la „nivelul cel mai înalt din Poliția Sibiu”, respectiv chestorul Tiberiu Ivancea.

În acest context, invitat special a fost chiar polițistul Marian Răduinea, cel care a dat pe mâna DNA conducerea IPJ Sibiu.

Jurnalistul a subliniat la începutul podcastului că Tiberiu Ivancea a avansat „foarte repede” în funcții. Acest lucru s-ar fi întâmplat după ce a clasat dosarele președintelui Klaus Iohannis.

Îl mai am invitat și pe jurnalistul Sorin Ovidiu Bălan, specialist în dedesubturile poliției. El a scris și a vorbit despre dosarul președintelui Iohannis cu privire la case. Să nu uităm că polițistul Ivancea este cel era la vremea aia, dacă nu mă înșel, șef la Cercetări Penale la Sibiu. A clasat dosarele președintelui la momentul acela, a avansat foarte repede, a ajuns chestor, a ajuns șeful IPJ Sibiu.

Polițistul Marian Răduinea a început prin a scoate în evidență că este „singurul polițist din țară” care „a fost destituit din Poliție de șase ori în interval de o lună și jumătate”.

„Sunt singurul polițist din țară, cred, care a fost destituit din Poliție de șase ori în interval de o lună și jumătate. Când povestești cuiva că un polițist a fost destituit, adică a fost dat afară, de șase ori într-o lună și jumătate, te gândești că polițistul respectiv are niște abateri disciplinare foarte grave, este implicat în fapte de corupție sau are legături interlope.

La mine nu a fost cazul. Eu am fost destituit pe motive de orice fel. Am ajuns la un punct în care puteam fi cercetat disciplinar pentru că respir. Eram în IPJ Sibiu și poate nu respiram cum trebuie. Șeful IPJ a dezvoltat o manie a persecuției. Am avut, în total, aproximativ 20 și ceva de cercetări disciplinare.

Acest conflict în cadrul IPJ Sibiu a pornit din 2018, când am reținut permisul de conducere unui primar, care a devenit ulterior vestit pentru faptele sale de corupție (n.red. este vorba despre primarul din localitatea Șelimbăr, Maricuţa Ioan Daniel). (…) Dosarul a stat la DNA Alba, în nelucrare, informațiile fiind publice, până acum un an și ceva, când a fost preluat de structura centrală. Momentan cred ca e pe la Înalta Curte. Probabil se va constata că faptele s-au prescris. (…) I-am reținut permisul de conducere și de acolo au început cercetări disciplinare, hărțuiri.

Într-un final, s-au încheiat existând două hotărâri judecătorești definitive de repunere pe funcție. În acest moment, deși a invocat absolut tot ce era legal și omenește posibil, toate au fost respinse de către instanțe, mi s-au restituit sumele de bani cuvenite (…) dar refuză repunerea pe funcție. Am depus și o plângere penală care este la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia (n.red care a fost respinsă)… Am făcut și o acțiune prin executorul judecătoresc pentru obligația de afaceri, care are termen zilele următoare”, a relatat polițistul Marian Răduinea.