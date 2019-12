De 1 decembrie, Rareș Bogdan, al doilea om din PNL, a anunțat că liberalii se vor ține de cuvânt și vor tăia pensiile speciale, așa cum au promis. Promisiunea vine după ce, aflat la Alba Iulia, alături de premierul Ludovic Orban, Rareș Bogdan a fost certat pe Facebook. Astfel, o utilizatoare i-a transmis pe Facebook să lase „baia de mulțime și cărțile de vizită” și să taie pensiile speciale.

„Pensiile speciale tăiate,lasă Baia de mulțime și cărțile de vizită,treceți la treabă cu ce ați promis”, i-a spus femeia.

În replică, Rareș Bogdan a precizat că PNL-ul va tăia pensiile speciale și că va face multe altele, în afară de ce a promis.

„Le vom taia. Si vom face multe altele in afara de ce am promis. Pas cu Pas.”, a transmis Rareș Bogdan.

Promisiunea PNL

În primăvară, Rareș Bogdan spunea că e obligatoriu pentru liberali să elimine pensiile speciale în primele 30 de zile de când pun mâna pe Putere.

„Obligatoriu pentru PNL ca în primele 30 de zile de când am ajuns la putere să eliminăm pensiile speciale. Nu poţi să ai pensie fără să ai contributivitate. 1,7 miliarde de euro ne costă pensiile speciale în fiecare an. Când are unul pensie de 300, 450 de milioane şi este angajat şi la stat, ăştia 80% se angajează în ministere, companii naţionale şi au ieşit la pensie la 45, 46 de ani şi au şi salariu din bugetul public. Asta e una din marile mize care trebuie rezolvate”, zicea, la acea vreme, Rareș Bogdan.

De asemenea, USR, prin Dan Barna, spunea că dorește desființarea pensiilor speciale.

