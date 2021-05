”Proiectul cel important pentru mine rămâne „Nu am făcut destul”, o caravană de testări medicale gratuite în mediul rural. Îl implementăm de șapte ani pentru Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, este un proiect uriaș, greu de organizat, cu multe variabile care se modifică constant. Dar ce rămâne este că numai în ultimii trei ani am depistat cinci femei cu cancer mamar. Cinci femei care nu se știau cu probleme, dar au făcut ecografia mamară și au aflat că e ceva suspect. Apoi au primit o mamografie gratuită (uneori și transport până la clinică) și mai apoi îndrumare prin tot procesul – biopsie, internare, mastectomie”, ne-a destăinuit Laura, în exclusivitate pentru Capital.

Trebuie însă să mai amintim două campanii foarte importante. ”Ambele au fost campanii despre depresie, realizate pentru Janssen si COPAC. Primul s-a numit „Să învingem depresia” și a fost o campanie care a adus în prim plan arta japoneză kintsugi de reparare a obiectelor ceramice sparte prin lipirea cu un lac cu pulbere de aur. În cadrul campaniei, am ales un artist plastic, Lidia Alina Nicolae, care în baza unor discuții pe care le-a avut cu cinci persoane ce suferă sau au suferit de depresie, a realizat cinci obiecte de ceramică inspirate din poveștile lor, apoi le-a spart și le-a refăcut cu arta kintsugi”, spune Laura Ivancioiu. ”Al doilea proiect s-a numit „Depresie, nu impresie” și a cuprins, printre altele, un video în care am jucat noi, colegii din agenție, împreună cu Marius Manole. Am mai făcut și o miniserie de podcast despre depresie cu Marius Manole, Andreea Marin, Andreea Raicu, Petronela Rotar, Nuami Dinescu, Elena Lasconi, Mugur Cuiăgeanu, Mihai Bran, Greta Goran”, a mai subliniat fondatorul Deci Se Poate.