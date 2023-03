Pugilistul ucrainean Maksym Galinichev, medaliat la Jocurile Olimpice pentru Tineret, a decedat la vârsta de 22 de ani luptând în războiul dintre Ucraina și Rusia.

Acesta servea pentru Brigada 25 aeropurtată Sycheslav din Ucraina, în regiunea Luhansk, unde a murit, relatează insidethegames.

Maksym Galinichev lupta pe front din mai 2022 și refuzase să participe la Campionatele Europene de Box Masculin ale Confederației Europene de Box (EUBC) de anul acesta, desfășurate în luna mai a anului trecut.

Skeletonistul ucrainean Vladyslav Heraskevych a postat pe rețelele de socializare un mesaj despre Galinichev după moartea sa, spunând „glorie eroului”.

Ganinichev a obținut medalia de argint la la categoria sub 56 de kilograme la Jocurile Olimpice de Vară pentru Tineret de la Buenos Aires din 2018.

În același an, a câștigat și aurul la Campionatele Europene de Box pentru Tineret EUBC, înainte de a continua să concureze la nivel internațional în evenimente pentru seniori.

Maksym Galinichev este unul dintre numeroșii atleți ucraineni care au murit în luptă după ce Rusia de declanșat invazia la scară largă în februarie 2022.

