Mercenarul lui Vladimir Putin care „flutura craniul unui ucrainean mort” și cerea uciderea civililor a murit după ce a fost împușcat în cap într-un atac misterios.

Igor Mangushev, în vârstă de 36 de ani, a fost ucis, iar soția sa a susținut că a fost un act de „tentativă de crimă” pe teritoriul controlat de Rusia.

Sinistrul militant ultranaționalist a fost văzut fluturând craniul unui luptător Azov, declarând: „Noi suntem în viață, iar tipul ăsta este deja mort. Să ardă în iad. Nu a fost norocos. Vom face o cupă din craniul lui”.

Împușcarea lui Mangushev a fost văzută ca un probabil avertisment pentru ‘asociatul’ său Evgheni Prigojin, șeful armatei private Wagner și unul dintre cei mai apropiați prieteni ai lui Vladimir Putin.

Această teorie a unui „atac” a fost exprimată de către Mark Galeotti, un expert rus de renume.

„Cred că putem descrie cu siguranță acest lucru ca fiind o lovitură. Ar putea fi un avertisment, sau scoaterea unui pion de pe tablă, sau un semn că rivalii domnului Prigozhin simt că acesta este suficient de slăbit pentru a putea acționa”, a spus el.

Nu a existat nicio sugestie imediată că Mangushev a fost împușcat în urma unui act de răzbunare din partea Ucrainei.

Miercuri, o sursă ucraineană US Insider a declarat: „Vă amintiți de sadicul Mangushev, care a jucat cu craniul unui soldat ucrainean ucis din Mariupol? Deci, el a murit. Iar ei l-au împușcat cu propriul lor glonț în cap. Acest lucru s-a întâmplat, bineînțeles, nu pe front ….recent, Mangushev a colaborat cu Prigozhin și Wagner PMC.”

La sfârșitul săptămânii, soția lui Mangushev, Tatiana Azarevici, a postat o înregistrare video în care spune că acesta a fost doborât de la mică distanță, departe de linia frontului, scrie Daily Mail.

Ea a susținut că nu i s-au acordat îngrijiri medicale adecvate și că autoritățile ruse nu au investigat împușcăturile.

Medicii i-au spus că „împușcătura a fost făcută de la mică distanță, la un unghi de 45 de grade la ceafă, de sus în jos”. A fost o „tentativă de crimă” sau o „execuție”, a spus ea.

Ea a negat afirmațiile potrivit cărora ar fi făcut parte din forța Wagner – condusă de Prigozhin, dar care servește în armata rusă.

‘Este un militar activ al armatei ruse, căpitan al Brigăzii a 4-a din Corpul 2 al Armatei a 8-a a Forțelor Armate Ruse’, a spus ea.

O înregistrare video îi arată pe cei doi în vacanță în Liban în noiembrie.

Mangushev, în vârstă de 36 de ani, a fost liderul unei mișcări politice pro-ruse cu legături cu serviciul de securitate FSB.

„De ce nu poate exista nicio reconciliere? Ucraina trebuie să fie de-ucrainizată. Terenurile rusești din Novorossia trebuie să fie returnate înapoi. Noi nu suntem în război cu oameni de sânge și carne. Suntem în război cu o idee – Ucraina ca stat anti-rus. Vă vom arde casele, vă vom ucide familiile, vă vom lua copiii și îi vom crește ruși.”, a spus militarul în luna august.

