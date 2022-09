Un ofițer de înrolare din Siberia a fost împușcat și grav rănit în timpul apelului militar din Rusia, au anunțat luni autoritățile regionale, în timp ce nemulțumirea față de recrutarea președintelui Vladimir Putin continuă să se extindă în regiuni îndepărtate. Potrivit altor surse, ofiţerul ar fi murit deja, în urma rănilor.

Imagini macabre de la un birou de recrutare militară din regiunea Irkutsk arată cum un bărbat în uniformă împușcă un alt bărbat în spate cu mai multe focuri de armă și îi face pe ceilalți să se împrăștie din sala de adunare.

Împușcăturile marchează unul dintre cele mai dramatice cazuri de indignare față de recrutarea de către Putin a aproximativ 300.000 de rezerviști pentru a lupta în Ucraina.

De la anunțul surpriză făcut miercuri de Putin, cel puțin 20 de birouri de recrutare au fost incendiate în cele 11 fuse orare din Rusia, potrivit site-ului independent de știri Mediazona și serviciului rusesc al The Moscow Times.

Igor Kobzev, guvernatorul regiunii Irkutsk, aflată la 5.000 de kilometri est de Moscova, a declarat că ofițerul-șef de înrolare Alexander Yeliseyev a fost grav rănit și se luptă acum pentru viața sa în urma împușcăturilor.

Bărbatul, pe care Kobzev nu l-a identificat, a fost reținut la biroul de recrutare din orașul Ust-Ilim din Irkutsk. Mass-media locale care au legături strânse cu serviciile de securitate l-au identificat pe trăgător ca fiind un rezident local Ruslan Zinin, în vârstă de 25 de ani.

Mama lui Zinin, Marina Zinina, a declarat pentru site-ul independent de știri Astra că Zinin era „foarte supărat” pentru că prietenul său fără experiență militară ar fi primit documente de recrutare, în ciuda promisiunii autorităților de a recruta rezerviști cu experiență strictă.

„Ruslan însuși nu a primit o citație, dar cel mai bun prieten al său a primit-o ieri”, a declarat Zinina.

Un martor ocular care a vorbit cu canalul de telegrame „Bratchane”, cu sediul la Irkutsk, a declarat că l-a văzut pe trăgător intrând în sala de adunare cu o pușcă cu țeavă de fierăstrău și strigând „nimeni nu pleacă nicăieri” înainte de a începe să tragă.

Organele de anchetă au demarat un dosar penal privind un atentat la viața unui ofițer de poliție și achiziționarea ilegală de arme, notează The Moscow Times.

Mobilized man killed a drafting office commander in Ust-Ilimsk, Irkutsk region, Russia.

Alexandr Yeliseev, the commander, was shot four times almost point blank.

The murderer is Ruslan Zinin, born in 1997, „partially mobilized”. He decided jail is better than death in Ukraine. pic.twitter.com/s0IvHJZJBO

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 26, 2022