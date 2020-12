Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, l-a dat afară pe managerul Spitalului Filantropia din Bucureşti. Edilul spune că această decizie a fost luată în urma neregulilor semnalate în ultimul timp la această unitate medicală şi confirmate de către analizele Curţii de Conturi şi ale Corpului de Control al Primarului.

“Azi am decis încetarea atribuțiilor de manager al Spitalului Filantropia București ale domnului Sîmpălean Dan Ștefan. Am făcut acest lucru după ce am primit rapoartele și analizele Curții de Conturi și Corpului de Control al Primarului în care sunt semnalate diverse nereguli la acest spital”, este mesajul scurt postat de primarul general al Capitalei pe pagina sa de Facebook.

Dan Ștefan Sîmpălean a fost numit în funcţia de manager interimar al Spitalului Filantropia de către fostul edil al Capitalei, Gabriela Firea, în luna iunie 2019. Înainte de a prelua acest post, medicul s-a aflat la conducerea Spitalului Clinic Judeţean Mureş.

“A terorizat personalul de acolo şi a distrus o echipă performantă”

Pe 17 noiembrie, în cadrul unei conferinţe de presă, consilierul municipal Vlad Voiculescu, susţinut de USR PLUS pentru funcţia de viceprimar, îi aducea o serie de critici managerului Spitalului Filantropia, Dan Ştefan Sîmpălean.

“Domnul Sîmpălean a fost adus de către Gabriela Firea la Bucureşti, a fost instalat ca manager la un spital de tradiţie din Bucureşti, la Filantropia. Domnul Sîmpălean, dintr-o dată, şi-a redescoperit vechi simpatii liberale. Ba a descoperit că are şi carnet de partid.

A descoperit asta un pic după alegeri şi a descoperit asta sperând că o să se organizeze, cumva, să mai rămână, sperând că, după ce a schimbat de vreo două ori tabla de pe spital şi după ce a terorizat personalul de acolo şi după ce a distrus o echipă performantă, acum va putea să se rearanjeze, punându-şi, de exemplu, pe contul de Facebook, o fotografie cu dânsul la pupitru, cu sigla PNL. Lucrul acesta nu o să se întâmple. Politizarea trebuie să înceteze în spitalele din Bucureşti şi din toată ţara”, a transmis Vlad Voiculescu.