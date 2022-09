România condamnă ferm discursul de astăzi al lui Vladimir Putin, în care liderul de la Kremlin a anunțat mobilizarea parțială a rezerviștilor.

Prin vocea președintelui Klaus Iohannis, țara noastră se alătură comunității internaționale care îi cere lui Putin să înceteze agresiunea împotriva Ucrainei și să își retragă militarii care au invadat această țară.

Iată ce mesaj a transmis președintele României:

„România condamnă cu fermitate anunţul preşedintelui Putin cu privire la următorii paşi ai Rusiei în ceea ce priveşte continuarea escaladării războiului său ilegal împotriva Ucrainei.

România reiterează apelul către Rusia de a înceta imediat agresiunea împotriva Ucrainei şi de a-şi retrage complet toate forţele armate”, a scris șeful statului pe contul său de Twitter.

Romania🇷🇴 strongly condemns President Putin’s announcement about Russia’s next steps towards further escalation of its illegal war against Ukraine🇺🇦. Romania reiterates its call for RU to stop immediately its aggression against UA and to fully withdraw all its armed forces.

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) September 21, 2022