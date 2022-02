Președintele României Klaus Iohannis a devenit unul dintre candidații principali la postul de secretar general al NATO, transmite agenția DPA.

Pe lângă acesta, DPA mai vede și alți candidați pe „lista scurtă” pentru acest post. Într-o postare pe Twitter, agenția germană scrie că posibili candidați mai sunt premierul Olandei, Mark Rutte, premierul Estoniei Kaya Kallas, fostul premier al Marii Britanii, Theresa May, și fostul șef al diplomației europene Federica Mogherini.

Former British prime minister Theresa May, Dutch Prime Minister Mark Rutte, Estonian Prime Minister Kaja Kallas, former EU foreign affairs commissioner Federica Mogherini and Romanian President Klaus Iohannis have all been touted as possible candidates for the NATO job.

