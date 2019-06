Partidul Social Democrat are probleme grave în interior, a afirmat luni primarul sectorului 3, Robert Negoiţă, care a spus că „există o părere cvasiunanimă în interior că şansele PSD sunt aproape nule” la alegerile prezidenţiale.

„Înainte să discutăm despre candidatul PSD la alegerile prezidenţiale, cred că sunt foarte multe chestiuni mult mai urgente de rezolvat în interior, probleme pe care le are partidul. Întâi trebuie să-şi rezolve problemele şi după aceea să ne gândim cu ce oferte venim din exterior. În acest moment sunt probleme grave în interior. Există o părere cvasiunanimă în interior că şansele PSD sunt aproape nule, la felul în care s-a prezentat, la felul în care a condus România, la modul în care electoratul a arătat dezaprobarea faţă de acest mod de a conduce, asta ne duce cu gândul că într-adevăr PSD are o mare problemă de credibilitate. Or în politică dacă n-ai credibilitate, n-ai nimic”, a afirmat Robert Negoiţă înaintea şedinţei Biroului Permanent al PSD.

Potrivit acestuia, „partidul a fost adus în stare de fiasco”. „PSD trebuie să demonstreze că este capabil să identifice care au fost acele decizii complet greşite, cine sau cei care se fac vinovaţi de ele să plătească în vreun fel sau altul, astfel încât să demonstrăm că suntem un partid de oameni absolut normali”.

În ceea ce priveşte rectificarea bugetară, edilul sectorului 3 a susţinut că nu a fost îndeplinită promisiunea suplimentării cu 60% a bugetelor locale. „Au promis 60 %. Banii pe primele trei luni au fost furaţi de către Guvern. Primăriile sunt văduvite de acele sume. Avem un angajament (de la Guvern – n.r.) de genul că o să rezolve această problemă, dar dacă acest angajament este la fel de credibil… (…) Noroc că am mai încasat nişte bani acum şi cred că ne încropim de salarii, bursele nu le plătim de trei luni de zile şi în ceea ce priveşte investiţiile avem un credit”, a susţinut Negoiţă.

